Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde ’mavi liste’den adaylığını duyuran iş adamı Musa Karagöz, Amedspor’u Süper Lig’e taşıyacaklarını belirterek, "Gerek deplasman gerekse de evinde oynadığı maçlarda birçok haksızlığa maruz kalan Amedspor’a desteğimizi artırmamız gerekiyor" dedi.

2 Ekim 2022’de yapılacak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) başkanlık yarışına ’mavi liste’den aday olan iş adamı Musa Karagöz, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor’a destek çağrısında bulundu. Yönetime geldiklerinde Amedspor’u Süper Lig’e yükselteceklerini aktaran Karagöz, Amedspor, kentin önemli bir değeri olduğunu ve her kesimin bu değeri koruması çağrısında bulundu. Amedspor’un birçok haksızlığa maruz kaldığına vurgu yapan Karagöz, "Futbolu, dostluk ve kardeşlik olarak biliriz. Takımlar arasında oluşan rekabetler futbolu zenginleştiriyor. Bu durum en çok da kentler arasındaki futbolda yansıyor. Ancak Diyarbakır’da maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Kentimizin önemli iki kurumu var. Bunlardan biri Amedspor, bir diğeri ise Diyarbekirspor’dur. Her iki takımımız da imkanları doğrultusunda önemli başarılar elde ediyor. Ancak Amedspor’a uzun yıllardır sürdürülen haksız uygulamalar artık kabul edilemez bir hale geldi. Yaşadığı uygulamalar nedeniyle Amedspor’un önü tıkanıyor. Deplasman maçlarını neredeyse taraftarlarından yoksun oynamak zorunda kalıyor. Aynı şekilde evinde de yaptığı mücadelelerde saha kapanma cezası, para cezası gibi birçok cezai işleme maruz kalıyor. Çağrımız bu uygulamaların bir an önce son bulmasıdır" dedi.

“Amedspor, bu ülkenin en önemli futbol takımı olduğunu” diyen DTSO başkan adayı Karagöz, Amedspor’un karşılaştığı haksız uygulamalara karşı kentteki iş insanlarının destek olması çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Diyarbakır’daki tüm dinamikler Amedspor’a destek olmalı. Yıllardır maruz kaldığı uygulamalar karşısında maddi ve manevi sorunlar yaşayan Amedspor’a özellikle iş dünyası destek olmalı. Biz, yönetime geldiğimiz andan itibaren hem Amedspor hem Diyarbekirspor olmak üzere kentin tüm takımlarına desteklerimizi sağlayacağız. Amedspor’u Süper Lig’e taşıyacağımızın sözünü veriyorum. Aynı zamanda gerçekleştireceğimiz transferler de ses getirecek. Takımımızda Mesut Özil gibi isimlerin yer almasını hedefleyeceğiz. DTSO yönetimi olarak sağlayacağımız desteklerle takımlarımızı hak ettiği yere taşıyacağız. Bu konuyla ilgili projelerimiz de hazır. Projelerimizi önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz detaylı toplantıyla kamuoyuna duyuracağız."