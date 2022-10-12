Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)Başkanlığı için mavi listeden seçime giren Musa Karagöz, yeşil listeden başkan seçilen rakibi Mehmet Kaya ile bir araya geldi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)Başkanlığı için mavi listeden seçime giren Musa Karagöz, yeşil listeden başkan seçilen rakibi Mehmet Kaya ile bir araya geldi.

DTSO Başkanlığına mavi listeden seçime giren iş adamı Musa Karagöz, yeşil listeden başkan seçilen Mehmet Kaya ile bir araya gelerek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karagöz, kendileri için önemli olan bu aşamadan sonra yapılacak çalışmalarda yönetimi desteklemek olduğunu söyledi. Karagöz, “Çünkü bizim için her şeyden önce Diyarbakır’a yapılacak hizmetler önemlidir. Bizim için mühim olan Diyarbakır’dır, dert olan Diyarbakır’dır. Mehmet Bey’i ve yönetimi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte daha demokratik, daha katılımcı, daha yenilikçi, daha adil bir Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olmasını umut ediyoruz. Unutmayın, umudun rengi mavidir” dedi.