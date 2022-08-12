Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi çerçevesinde Denizli’den Heimtextil, Techtextil ve Texprocess 2022 Fuarı’na katılan firmalarla değerlendirme toplantısı yaptı. Fuarda dikkat çekici bir küme oluşturulduğuna dikkat çeken katılımcılar, DTO sayesinde iyi bir itibar yakaladıklarını dile getirip Başkan Erdoğan ile ekibine teşekkür ettiler.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi çerçevesinde Denizli’den Heimtextil, Techtextil ve Texprocess 2022 Fuarı’na katılan firmalarla değerlendirme toplantısı yaptı. Fuarda dikkat çekici bir küme oluşturulduğuna dikkat çeken katılımcılar, DTO sayesinde iyi bir itibar yakaladıklarını dile getirip Başkan Erdoğan ile ekibine teşekkür ettiler.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi çerçevesinde Heimtextil, Techtextil ve Texprocess 2022 Fuarı’na katılan Denizli Teknik Tekstil Kümesi’nde yer alan firma temsilcileri ve çalışanlarıyla, istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıdaki açış konuşmasında, fuara katılan firmaların organizasyonları sayesinde iş bağlantısı yaptıklarını görmekten mutluluk duyduklarını açıkladı. Başkan Erdoğan, “Projemiz çerçevesinde, geçtiğimiz haziran ayında Messe Frankfurt Fuar Alanı’nda bu yıl ilk defa Heimtextil Fuarı ile aynı anda düzenlenen Techtekstil Fuarı’na toplu halde katıldık; teknik tekstil üretmeye başlayan 12 firmamızın ortak kullandığı bir stant açtık. 15 firmamızın da ziyaretçi olarak bu fuara gitmesini sağladık. Denizli olarak, 30 kişilik geniş bir heyetle oradaydık. Bizimle Almanya’ya giden proje grubumuzun tüm masraflarını karşılayarak, teknik tekstil konusunda iş yapmalarının önünü açmak istedik. Fuarda da görüldüğü üzere, ülkemizin standının haricinde sadece Denizli’nin yani bizim böyle bir girişimimiz vardı. Bu sayede, bazı firmalarımızın iş bağlantıları bile yaptığını duydum. Standımızı ziyaretim sırasında iş görüşmeleri yaptığınıza da bizzat şahit oldum ve sevindim. Bu yıl, ev tekstilleri alanında 980, teknik tekstiller kısmında bin 250, proses kısmında ise 240 firmanın bulunduğu fuarda, toplam stant sayısı 2 bin 470 idi. Pandemi öncesinde 2020 yılında yapılan en son fuara göre, bu sefer öne çıkan ise teknik tekstiller kısmıydı. Bu da projemizin ne kadar doğru bir tercih olduğunu ve geleceğe yönelik bir yatırım olduğunu hepimize gösterdi. Özellikle pandemi sürecinde önem kazanan medikal tekstillere olan ilgi, bizlerin de dikkatini çekti” diye konuştu.

Başkan Erdoğan: “Talep oluşan her fuara gideriz”

Başkan Erdoğan, konuşmasında özellikle fuarları çok önemsediklerini ve talep gelen fuarları değerlendirmeye alarak organizasyon gerçekleştirebileceklerini vurguladı; “Fuarlara katılım noktasında, farklı sektörlerle farklı ülkelere gitmek istiyoruz; yeter ki bize talep gelsin. Talepler doğrultusunda yeni sektörleri de ekleyerek, fuarlara katılımları artırmak istiyoruz” dedi.

Fuarda dikkat çekici bir küme oluşturulduğuna dikkat çeken katılımcılar, DTO sayesinde iyi bir itibar yakaladıklarını dile getirip Başkan Erdoğan ile ekibine teşekkür ettiler. Ayrıca proje ile ilk ihracat da geldi; fuara katılan firmalardan biri teknik tekstil ürününü Almanya’ya sattı.