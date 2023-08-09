Denizli Ticaret Odası (DTO) ile İnovasyon Merkezi arasında Sürdürülebilir Geleceğe Yolculuk Proje Yarışması’nın protokolü imzalandı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) ile İnovasyon Merkezi arasında Sürdürülebilir Geleceğe Yolculuk Proje Yarışması’nın protokolü imzalandı. Kurumlar arasında iş birliği başlatıldı. Sürdürülebilir Geleceğe Yolculuk Proje Yarışması’nın protokolünü DTO Başkan Yardımcısı Melek Kartay ile İnovasyon Merkezi Proje ve Programlar Koordinatörü Gülşah Tolgay imzaladı. DTO Başkan Yardımcısı Melek Kartay, “Bu yarışma, Türkiye’de genç ve yenilikçi bir ekosistemi desteklemeyi amaçlamakla birlikte, Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Amaçlarının (SDG’ler) doğrultusunda sosyal etki oluşturmayı hedeflemektedir. Çok sayıda paydaşla iş birliği içinde gerçekleştireceğimiz yarışmamız, Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayan akılcı, yenilikçi ve çeşitli bakış açılarına sahip projeleri tanımlamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır” dedi.

Tüm Türkiye’den katılım olacak

1 Ağustos 2023 itibariyle çalışmaları başlatılan yarışmaya başvurular, 22 Ağustos 2023 itibariyle web sitesi üzerinden yapılabilecek. İlgilenen katılımcılar, tüm Türkiye’den projelerini resmi yarışma web sitesi üzerinden www.surdurulebilirgelecek.org adresine gönderebilecekler.

“Girişimci gençlere inanıp sahip çıktığınız için teşekkür ederiz”

DTO hizmet binasında düzenlenen imza töreninin ardından İnovasyon Merkezi Proje ve Programlar Koordinatörü Gülşah Tolgay, başta DTO Başkanı Uğur Erdoğan ve Başkan Yardımcısı Melek Kartay olmak üzere DTO yönetim kurulu ile oda çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Denizli Ticaret Odası gibi köklü bir kurumu yanlarında görmelerinin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tolgay, “Bizim gibi girişimci gençlere inanıp sahip çıktığınız için müteşekkiriz; ilgi ve desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygun olarak, projelerin Türkiye’ye katkıda bulunması hedeflenmektedir. Bu çerçevedeki hedeflerimiz temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, inovasyon ve altyapı, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, karasal yaşam ile sudaki yaşam ve amaçlar için ortaklıklardır. Yarışmamıza başvuracak projeler, belirtilen SDG’lerle uyumlarını net bir şekilde ortaya koymalı ve nasıl bir sürdürülebilir etki oluşturmayı amaçladıklarını açıklamalıdırlar. Bu konuda bize güven duyan ve desteklerini esirgemeyen DTO Başkanımız Uğur Erdoğan ile Başkan Yardımcımız Melek Kartay ve DTO yönetimine teşekkür ederiz. Hayırlı olsun” dedi.

“Yeni fikirler ile yeni girişimciler arıyoruz”

DTO Başkan Yardımcısı Melek Kartay ise Sürdürülebilir Geleceğe Yolculuk Proje Yarışması’nın bireyleri ve takımları, belirtilen SDG’lerden bir veya birkaçına hitap eden proje fikirleri ile başvurmaya teşvik ettiğini vurguladı. Kartay, “Projemiz, insanımızın oluşturucu, yenilikçilik ve etki oluşturma yeteneğine odaklanacak. Yarışmamızla; yerel topluluk ve çevre üzerinde olumlu bir etki oluşturmayı amaçlayan projeleri destekleyecek ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağız. Denizli Ticaret Odamız; bireyleri, girişimcileri, öğrencileri ve çeşitli disiplinlerden profesyonelleri, sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için bir araya gelmeye çağırıyor. Geliştirici yeni fikirlerin ve iş birliğinin gücünü kullanarak yarınlar için daha iyi bir geleceğe yol açmayı hedefledik. Proje yürütme organizasyonunun başında olan İnogarden İnovasyon Merkezimiz, yarışmamızın yol göstericisi, ana gücüdür. Toplumda yenilikçiyi beslemek, girişimcilik ruhunu desteklemek ve sürdürülebilir inovasyonu teşvik etmek konusundaki uzmanlığıyla, yarışmamızın başarısını sağlamak, ortaya çıkan projelerin takipçisi ve destekçisi olmak için projemizin yürütme organizasyonu üstlendiler. Alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yürüten uzman jüri ekibimiz ise yarışmamıza başvuran projeleri; uygunluk, ekonomik katkı, fizibilite, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, potansiyel etki ve birleşmiş milletler küresel kalkınma amaçlarına uyum açısından değerlendirecek. Final gecemizde, elemeleri aşan yarışmacılarımız, jürimizin karşısında sunumlarını gerçekleştirecek. Denizli’de bir ilke imza atacağımız ulusal çaptaki bu projemizle yarışmamızla, girişimcilik tutkusu, geliştirici ve kollektif çabalarıyla, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan gelişen bir gelecek oluşturmayı, gelecek nesillere olumlu bir miras bırakmayı amaçlıyoruz. Ekibimize, kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Şehrimiz ile ülkemize, hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.