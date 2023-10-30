Denizli Ticaret Odası tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları adeta şenlik havasında geçti. Çok sayıda vatandaşların katıldığı etkinlik; “Bayram böyle kutlanır” dedirtti.

Denizli Ticaret Odası (DTO), hizmet binası önünde Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenledi. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Denizli Serbest Muhasebeciler Odası Başkanı Mehmet Sarıgöl, Denizli Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, DTO meclis üyeleri ve DTO yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ilk olarak fotoğraf sergisi ve tramvaylar için kurdele kesildi. Vali Coşkun, 29 Ekim kutlamalarını Denizli Ticaret Odası’nın düzenlediği anlamlı etkinlikle sürdürdüklerini belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Sonrasında kürsüye gelen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, milletin, cumhuriyetin ikinci asrını şahlanışıyla taçlandıracağına inandığını söyledi; “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bundan 100 yıl önce ‘Cumhuriyet; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ demiştir. İşte o istenen ve beklenen nesiller yetiştiler ve kendilerini aştılar; Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını bugün sadece alanlarda meydanlardaki törenlerle değil her biri birer kale olan binlerce insanın çalıştığı fabrikalarda, kıtaları birbirine bağlayan köprülerden kendi uydularını yapan dosta güven veren düşmana korku salan savunma sanayindeki atılımlarımızla, Teknokentlerle ve Teknofestlerle kutluyor. SİHA’lar, İHA’lar, ANKA’larla, insansız uçağımız, kendi helikopterimiz, deniz altımız, roketimiz, füzelerimiz, tankımız, fırkateynimiz, zırhlı araçlarımız, filo halinde hareket edebilen yapay zekanın yönettiği dronlarımız ve sadece büyük devletlerin yapabildiği uçak gemimizle kutluyor. Türkiye’nin yerli ve milli gururu sadece bizim değil Kafkaslardan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar çok daha büyük bir coğrafyanın umudu elektrikli, milli ve yerli otomobilimiz TOGG ile kutluyor. Bizler de iş dünyası olarak bu amaç ve hedef doğrultusunda, var gücümüzle çalışıyoruz. İnovatif, girişimci, araştırma ve geliştirmeye açık bir anlayışla vatandaşımızın, yatırımcımızın ülkemize ve ekonomimize daha fazla katma değer sağlaması için her türlü desteği veriyoruz. Bizi bekleyen bu Türkiye yüzyılında, el birliğiyle daha çok çalışacak, çok daha güzel günler göreceğiz. Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyeti kurup bize emanet eden atamızın muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda emanetlerine sahip çıkma sözünü verdiğimizin bilinciyle ve ilk günkü heyecanıyla kutluyoruz. İlelebet var olacağına da canı gönülden inanıyoruz. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz; arıyoruz! Atamızın, Cumhuriyet meşalesini bugünlere taşıyan tüm şehitlerimiz ile bugün artık aramızda olmayan gazilerimizin ruhları şad olsun. Milletimiz, Cumhuriyetimizin ikinci asrını şahlanışıyla taçlandıracaktır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, sergide yer alan fotoğrafları çeken Denizli’nin duayen fotoğrafçılarından Cengiz Akhisar’a plaket takdim etti. Daha sonra davetliler, Akhisar’ın Cumhuriyetin 50’nci yılı kutlamalarında çektiği 35 adet fotoğrafın bulunduğu nostaljik sergiyi gezdi. Tramvaya binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.