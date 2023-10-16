Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, enflasyonla mücadele çerçevesinde zincir marketleri indirime davet eden çağrısına, iş dünyası temsilcileri ile zincir marketlerden olumlu yanıtlar gelmeye devam ediyor. Benzer bir çağrı da Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan yaptı. Başkan Erdoğan, üyelerini, en az yılsonuna kadar fiyatlarını artırmamaya, imkânı olanları da fiyatlarında indirime gitmeye davet etti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO’nun 21 binden fazla üyesine seslendiği yazılı açıklamasında, "Üyelerimizi, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya, imkânı olanları da fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyorum" dedi. Ulusal bazda Türkiye Perakendeciler Federasyonu, İstanbul Perakendeciler Derneği ile İTO ve ATO’dan yapılan çağrıların ardından, bazı sektörlerden belirli ürünlerde fiyat artışları yapılmayacağına dair açıklamalar geldi. Bunun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bu sorunun kısa sürede çözülebilmesi için iş dünyası olarak topyekûn kararlı bir duruş sergilemeliyiz. Bu türdeki indirim kampanyalarını genişletmeli, imkân dahilinde tüm sektörlerimiz ile ürünlerimize yaymalıyız. Enflasyonla mücadeleyi Denizli Ticaret Odası olarak biz de destekliyoruz. Tüm işletmelerimizi, Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında enflasyonla mücadele indirim kampanyasına destek olmaya çağırıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, ekonomimizi olumsuz etkileyen enflasyonla mücadeleyi bizler de desteklemeliyiz. Üyelerimiz bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de özellikle perakende satışlarla market ürünlerinde olmak üzere indirim kampanyalarını imkanları dahilinde sürdüreceklerdir. Duyarlılıklarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bu kampanyaların dışında dayanıklı tüketim malzemeleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi tüketim kalemlerinde de üyelerimizden yıl sonuna kadar fiyatlarını en azından sabitlemelerini bekliyoruz. Şuna inanıyorum ki, ülke genelinde enflasyonla mücadelede alınacak radikal önlemler, kısa sürede meyve vermeye başlayacaktır. İş dünyamız da tüketicilerimiz gibi uzun bir süredir öngörülebilir bir piyasa beklentisi içindedir. Daha önce başlatılan ve desteklediğimiz kampanyalarda olduğu gibi bu kez de el birliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız” dedi.