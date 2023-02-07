Denizli Ticaret Odası (DTO) deprem tırlarına afet bölgesindeki insanların acil ihtiyacı olan katalitik sobalar ile elektrikli ısıtıcılar ve depremzedelere bağışlanan yardım malzemelerini yükleyip yola çıkardı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) deprem tırlarına afet bölgesindeki insanların acil ihtiyacı olan katalitik sobalar ile elektrikli ısıtıcılar ve depremzedelere bağışlanan yardım malzemelerini yükleyip yola çıkardı.

Deprem bölgesindeki afetzedelerin öncelikli ihtiyacı olarak bildirilen katalitik tüplü sobalarla elektrikli ısıtıcıları temin eden Denizli Ticaret Odası (DTO), vatandaşın bağışladığı yardım malzemeleriyle desteklediği ilk hazırlığını, yükleyip yola çıkardı. İlk etapta bölgeye 3 tır yardım yolladıklarını söyleyen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, ilk yardım araçlarını ivedi bir şekilde bölgeye ulaştırmak için hızla yükleyip bir an önce yola çıkardıklarını açıkladı. Başkan Erdoğan, “Oda olarak imkanlarımız istikametinde ulaşabildiğimiz her yerden bizden istenilen acil ihtiyaç malzemelerini temin edip hazırladık. Bu sırada üyelerimizi de arayıp yardımcı olmaları için çağrıda bulunduk. İnsanlarımız da sağ olsun; bizleri yalnız bırakmadı. Depremzedelerin öncelikli ihtiyacı olan katalitik tüplü sobalarla elektrikli ısıtıcıları satın aldık ve topladık; ayrıca 10 bin kadar battaniyeyi de halkımızın yardım olarak getirdiği giyim malzemeleriyle birlikte afet bölgesine hızla sevk ettik” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın idaresindeki geniş bir ekiple depremin hemen ardından toplanarak koordinasyon çalışmalarına başlayan DTO, aynı gün bir tırını deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıkardı. Çok sayıda ilde yıkıcı zarara yol açan ve civar illerde de hissedilen iki büyük depremin yaralarını sarmak için harekete geçen DTO, üyelerinden soba, ısıtıcı, battaniye, içlik ve kıyafet gibi soğuk hava şartlarında bölgedeki insanın cankurtaranı olacak türden ürünleri hızla topladı. Bu arada, vatandaştan gelen yardım malzemelerini de derleyip düzenledi ve bu hazırlığına ekledi. DTO personeli ile yakınlarının ve odanın üyelerinin gönüllü olarak destek verdikleri çalışma, gece geç saatlere kadar kesintisiz devam etti. Denizli Ticaret Odası’nın hizmet binasında gün boyunca hummalı bir çalışma vardı. Elinde katalitik tüplü sobası ya da elektrikli ısıtıcısı olanlarla DTO üyeleri, ilk olarak bir tır dolusu malzemeyi bağışlayarak afetzedelere göndermek üzere hazırladı.

İlk günün ardından nasıl çalıştıklarını ve bu ana kadar neler yaptıklarını anlatan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, ilk etapta bölgeye 3 tır yardım yolladıklarını söyledi. Başkan Erdoğan, “Depremin ardından gönüllü üyelerimiz, meclis üyelerimiz ve komitelerimizden koordinasyon komisyonumuzu oluşturduk. Ve afetlerde başvurduğumuz acil yardım planımızı büyük bir hızla uygulamaya koyduk. Halkımız da sağ olsun; bizleri yalnız bırakmadı. Üyelerimize mesaj yolladık; basın aracılığıyla açıklama yaptık. Çağrımızın ardından yardımlar yağmur gibi yağdı. Biz, her noktaya ve herkese ulaşarak öncelikli ihtiyaç malzemelerini bulup temin etmeye çalıştık. Bunları satın aldık ve afetzedelere bağışlananlarla bir araya getirdik. Vatandaşımız da elinde olanları getirip bize bıraktı. İlk gün topladığımız malzemeleri, dün gece yardım tırımıza yükledik ve işlemleri biter bitmez yola çıkardık. Yardımlarımız devam edecek. Durmadan yorulmadan o saatten bu yana var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün, millet olarak birbirimize sahip çıkma, birlik olma zamanıdır. Bu derece büyük yaralar ancak elbirliğiyle, dayanışarak daha hızlı sarılabilir” dedi.