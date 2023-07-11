Denizli Ticaret Odası (DTO), üyelerini BASİAD iş birliğiyle, bu yıl ilk defa Fransa’da düzenlenen Texword Evolution Paris ve Primier Vision Paris 2023 fuarlarına götürdü. Tekstil sektöründeki iş insanlarından oluşan bir delegasyonla, iş seyahati gerçekleştirdi. Organizasyon çerçevesinde EUBA (European Business Association) Derneği üyeleriyle de bir araya geldi.

Türk moda endüstrisi, Paris’te yeşil dönüşüme hazır olduğunu tüm Avrupalı alıcılara gösterdi. Dünyanın en ünlü tasarımcılarıyla modasının bu yılki buluşma noktası olan Paris Premiere Vision Manufacturing Fuarı, Türk moda endüstrisinin yeni koleksiyonlarını dünyanın en büyük markalarına sunmasına zemin sundu. DTO’ya kayıtlı 25 firmanın temsilcilerinden oluşan Denizli heyeti, yeni ürünler ile teknolojileri yerinde görüp inceleme imkânı yakaladı; aynı zamanda yeni iş bağlantıları ile ikili iş ilişkilerinin gelişmesine yönelik girişimde bulundu.

En çok katılımda Türkiye ikinci oldu

Türkiye, 4-6 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenen Premiere Vision Manufacturing Fuarı’na 25 firmayla katıldı; İtalya’nın ardından fuara en fazla firmayla katılım sağlayan ülke oldu. PV Fuarı’nın tekstil bölümüne katılımla, Türkiye’den Fransa’ya giden ihracatçı firma sayısı 210’a ulaştı.

European Business Association (EUBA) Derneği üyeleriyle bir araya geldiler

Fransa’ya giden Denizli Tekstil Sektörü Paris Delegasyonu, “Fransa’da Şirket Kurma” konulu toplantıda European Business Association (EUBA) Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Dernek yetkilileri, Denizli ihracatçılarına Fransa’daki yatırım alanlarıyla ilgili detaylı bilgilendirmelerde de bulundu. EUBA France Başkanı Aykut Atalar, Denizli heyetini Paris’te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Denizli heyeti ise toplantı sonrasında günün anısına EUBA Başkanı Atalar ile derneğin Önceki Dönem Başkanı Mahmut Demirel’e horoz biblosu takdim etti; Başkan Erdoğan’ın teşekkürlerini iletti.

Başkan Erdoğan’a teşekkür etti

Denizli delegasyonunda yer alan BASİAD Başkanı Doğan Demirci, her zaman yanlarında olmaları ve organizasyon dolayısıyla Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’a teşekkür etti. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, organizasyonda emeği bulunanlarla katılım sağlayan firmaları başarılarından dolayı kutladı. Başkan Erdoğan, “Fransa, geçen yıl 30 milyar dolar hazır giyim ithalatı yaptı ve biz Türkiye olarak Fransa pazarından yüzde 6,5 pay almayı başardık; 1,2 milyar dolarlık ihracata imza attık. Fransa, Avrupa’ya ihracatımızda ilk 5 büyük pazarımız arasında bulunuyor. Bu yıl sektörümüzün öncelikli hedefi Fransa pazarında mevcudunu korumak. Bundan hemen önce de DSO ve DETGİS ile, 185 üyemizi İtalya’daki İTMA 2023 Milano Tekstil ve Konfeksiyon Makinaları Fuarı’na götürmüştük. Son iki ayda 236 üyemizi, yılbaşından bu yana da 381 kişiyle 244 firmamızı yurt dışındaki fuarlara götürdük. Fuarlarda kurulan iyi iş ilişkileri, ihracatımıza da yansıyor. Biz de o nedenle DTO olarak bu tür organizasyonları önemsiyor ve mümkün mertebe geniş heyetler ve çok sayıda üyemizle yer almaya çalışıyoruz. Üyelerimiz bu sayede hem ürünlerini tanıtma imkânı yakalıyorlar hem de tasarımcılarımız, ihracatçılarımız tekstil ve hazır giyimde son trendleri yakından görme fırsatı buluyor. Dünyanın dört bir tarafındaki uluslararası fuarlarla ülkemizdeki uluslararası, ulusal ve bölgesel fuarlarda üyelerimizle boy göstermeye devam edeceğiz. Bize destek sağlayanlara bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.