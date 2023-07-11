Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, sel afetinde işletmelerinde zarar oluşan üyelerini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Şube Müdür Yardımcısı Ethem Erenler ile son sel felaketinden etkilenen firmaların bulunduğu bölgedeki altyapıya dair ihtiyacı ve çalışmaları yerinde inceleyip ayrıntılı bilgi aldı. Başkan Erdoğan, sel felaketinden hemen sonra 9 Haziran’da bizzat giderek geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve yaşadıkları zararı yerinde görüp bilgi aldığı üyelerini, işletmelerinde bir kez daha ziyaret ederek bugüne kadar yapılanlarla planlanan çalışmalar ve ihtiyaçları hakkında istişarede bulundu.

“DSİ müdür yardımcımızdan afet bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldık”

Başkan Erdoğan, temaslarıyla ilgili olarak, “Denizli Ticaret Odamızdaki üyelerimizden son sel felaketinde büyük zarar gören şirketleri bu kez DSİ 21. Bölge Şube Müdür Yardımcımız Ethem Erenler ile ziyaret ettik. Sel felaketindeki zararlarını bizzat yerinde görüp inceledik ve bir daha yaşanmaması için gereken tedbirleri istişare ettik. Ayrıca sektörleriyle işleri hakkında hasbihal de ettik. Son sel afetinde işletmelerinde oluşan zararın giderilmesiyle ilgili bugüne kadar yapılanlar hakkında ayrıntılı bilgi aldık. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. DSİ Müdür Yardımcımızdan da bölgede yapılan incelemeleri, ihtiyaç ve son durum hakkında bilgi edindik. Çok şükür kısa zamanda bu işletmelerimizin işleyişine engel teşkil edecek temel sıkıntılarını bertaraf ettiklerini ve işlerine devam ettiklerini gördük. Ancak bundan sonra böyle bir afetin bir kez daha yaşanmaması için yapılması gerekenler vardı; biz önceki ziyaretimizde kendilerinden bu konuda bilgi almıştık; onu da milletvekilimize aktarmıştık. Bugün bu bölgeyi ve sorunu bu kez birlikte yerinde görüp inceledik. İlgili müdürümüz de bize eşlik etti ve bölgenin altyapısı ile yürüttükleri çalışmalar hakkında bizleri ve işletmelerimizi bilgilendirip üyelerimizi bizzat dinledi. Yakın ilgilerinden dolayı müdürümüze teşekkür ederim. El birliği ile kalan sıkıntılarını en kısa zamanda çözeceğiz. Tekrar tüm üyelerimize geçmiş olsun. Allah, bir daha böyle bir afet yaşatmasın” dedi.