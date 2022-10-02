Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) 2018-2022 Meclis Dönemi’nin son toplantısı gerçekleştirildi. Meclis üyelerine hitap eden DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 2018 yılındaki seçimle başlayan bir meclis dönemini daha geride bıraktıklarını belirterek, meclis üyelerinden helallik istedi. Başkan Erdoğan’ın konuşması sonrasında meclis üyelerine başarılı çalışmaları ve katkıları dolayısıyla plaket takdim edildi.

Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) 2018-2022 Meclis Dönemi’nin son toplantısı gerçekleştirildi. Meclis üyelerine hitap eden DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 2018 yılındaki seçimle başlayan bir meclis dönemini daha geride bıraktıklarını belirterek, meclis üyelerinden helallik istedi. Başkan Erdoğan’ın konuşması sonrasında meclis üyelerine başarılı çalışmaları ve katkıları dolayısıyla plaket takdim edildi.

DTO’nun eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya idaresinde gerçekleştirildi. Gündem görüşmelerinin ardından DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’nin ekonomik verileri ve son bir aylık faaliyetlerini aktardı. Başkan Erdoğan, konuşmasının son bölümünde 2018-2022 Meclis Dönemi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Erdoğan, “Göreve geldiğimiz 2016 yılından bu yana, bize verilen sorumluluğu bihakkın taşımaya özen gösterdik. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Kapımız hep açık kaldı. Her gelenin derdiyle dertlendik. Gidebildiğimiz her kapıyı çaldık; herkesi dinlemeye çalıştık. Odamızın Denizli’deki en etkin ve en güçlü sivil toplum kuruluşu olabilmesi için var gücümüzle çalıştık. Çok sayıda iş yaptık, büyük projelere imza attık. Denizli tarihine mal olacak, şehrimizde ilk olan önemli işler başardık. Görevde kaldığımız yıllardaki üstün gayretimizle, odamızın adını Denizli tarihine altın harflerle yazdırdığımıza inanıyorum. Üye sayımızı 20.000’e kadar çıkardık. El birliğiyle Denizli’miz ve sektörlerimiz için çalıştık. Haklarınızı helal edin” diye konuştu.

DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya başta olmak üzere DTO Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerine tek tek teşekkür eden Başkan Erdoğan, “Ortak paydamız Denizli’miz, üyelerimiz ve sektörlerimize hizmet etmenin mutluluğuyla bir dönemi daha geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sebeple DTO Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimize, 2018-2022 dönemindeki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim Hakkınız ödenmez. İşlerinizden, ailelerinizden vakit ayırıp şehrimiz ve odamız ile üyelerimiz için koşturdunuz; çabaladınız Çok emek verdik; şehrimiz ve sektörlerimiz adına teşekkürü fazlasıyla hak ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Meclis Başkanı Sarıkaya’dan teşekkür

DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya da Başkan Erdoğan ile yönetimine uyumlu, planlı ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti; "Sadece Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi bile Denizli’nin kalkınmasına büyük bir katkıdır; sanayi ve ticaretinde çığır açacak kadar önemli bir atılımdır. Denizli tarihine atılmış bir imzadır” dedi.

Sonrasında da DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’a bir plaketle teşekkür etti. Başkan Erdoğan ile DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, DTO Meclis üyeleri ile yönetim kurulu üyelerine de birer plaket takdim ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.