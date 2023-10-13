Üyesi olan 30 firmadan 37 kişilik geniş bir heyetle Almanya’nın Köln şehrindeki Anuga 2023’e çıkarma yapan Denizli Ticaret Odası (DTO), fuar heyetindeki üyelerini Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile Avrupa Türk Gıdacılar Perakendeciler Platformu üyeleri ve Düsseldorf Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk ile de buluşturdu. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Avrupa’nın Denizlili ihracatçıların en büyük pazarı olduğuna dikkat çekerek yeni iş birlikleri ve yatırım ortaklıklarına açık olduklarını vurguladı. Gurbetçi iş insanlarını, yatırım alanları ile iş birliği imkanlarını yerinde görmek üzere Denizli’ye davet etti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile beraberindeki 37 kişilik iş insanları heyeti, gıda sektöründe dünyanın en büyük uluslararası fuarı olan Anuga 2023’te stant açan firmaları ziyaretlerinin ardından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) desteğiyle gerçekleştirdiği programda Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile Avrupa Türk Gıdacılar Perakendeciler Platformu üyeleri ve Düsseldorf Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk ile bir araya geldi. TD-IHK’nin toplantı salonundaki buluşmada, heyetler bilgi alışverişinde bulundu.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Sevgi Kalaycı, Avrupa Türk Gıdacılar Perakendeciler Platformu Koordinatörü Volkan Aydın ile Düsseldorf Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk, toplantının başında kısa birer konuşma yaptılar.

“Sizleri, Denizli ile iş yapmaya davet ediyoruz”

DTO Başkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi adına bu türdeki organizasyonlarla iş birliklerinin önemine değindiği konuşmasında, kendilerini ağırlayan TD-IHK yönetimine gösterdikleri ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca Avrupa’daki tüketicilerin ve iş dünyasının taleplerini karşılamaya talip olduklarının altını çizdi. Başkan Erdoğan, “Denizli’miz, ülkemizin önde gelen modern tesisleri ve entegre yatırımlarıyla, talep olması halinde Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa’nın hem gıda hem de makine ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde büyük bir üreticidir ve ihracatçı bir sanayi şehridir. Gerek Denizli Ticaret Odamızın gerekse üyelerimizin çeşitli sektörlerde iş birliğine ve yeni yatırımlar ile girişimler için ortaklıklara açık bir anlayışla tüm dünya ile çalıştığına da dikkat çekmek isterim. Bu anlattıklarımı yerinde görmek ve bilgi almak üzere, sizleri ülkemize ve şehrimize davet bekliyoruz. Bu vesileyle, son dönemde baş gösteren vize sorunu konusunda da sizlere bir çağrıda bulunarak birlikte hareket edilmesi halinde her türlü lobi faaliyetinde yer alabileceğimizi ve destekte bulunacağımızı da vurgulamak isterim” dedi.

Avrupa’da iş yapma imkanlarıyla ilgili merak ettiklerini sordular

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden TD-IHK Üyesi O.Law’in Kurucusu Alman-Türk ekonomi hukuku alanında yüksek lisansı bulunan Avukat Hülya Oruç Aslan, Kanat Steuerberater’den Yeminli Mali Müşavir Vedat Kanat ile TD-IHK Gıda Çalışma Grubu’nun Partneri Volkan Aydın Consulting Ethno-Food Coaching’ten Avrupa Türk Gıdacılar Perakendeciler Platformu Koordinatörü Danışman Volkan Aydın, Türkiye’den gelen konuklarının sorularını cevapladılar. Bu arada DTO Başkanı Uğur Erdoğan, üyelik formunu doldurarak TD-IHK’nin üyesi oldu.

Denizli horozu Avrupa’da

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği hakkındaki istişareyle devam eden etkinlik, günün anısına takdim edilen hediyeler ve toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.