Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil Fuarı’nda stant açan Denizlili ihracatçılarla bir araya geldi. Üyelerinin her koşulda her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Erdoğan, “Denizlili firmalarımız, bu yıl da fuardaki ziyaretçilerin ilgi odağı. ihracattaki başarımızı bu yıl daha da artırmanın yolunu açtılar” dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil Fuarı’nda stant açan Denizlili ihracatçılarla bir araya geldi. Üyelerinin her koşulda her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Erdoğan, “Denizlili firmalarımız, bu yıl da fuardaki ziyaretçilerin ilgi odağı. ihracattaki başarımızı bu yıl daha da artırmanın yolunu açtılar” dedi.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, beraberinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Katip Üyesi Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO Başkan Yardımcısı ve Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören ve Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşevli ile, Frankfurt Am Main Messe Fuar Alanı’nda Denizlili firmaları ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Heimtextil 2023 Ev Tekstili Fuarı’nda stant açan 79 firmayı yalnız bırakmadı. Firma temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Erdoğan ve Denizlili tekstilcilere başarılar diledi.

“Firmalarımız, bu yıl da fuarın ilgi odağı”

Başkan Erdoğan, Heimtextil Fuarı’nın Denizli’nin lokomotif sektörü konumundaki tekstil sektörü için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Erdoğan, “Denizli’miz, tekstildeki bilgi ve tecrübesiyle ilmek ilmek dokuyarak ürüne dönüştürdüğü eşsiz emeğini, bu yıl da dünyanın en büyük fuarlarından birinde uluslararası pazarda alıcıların beğenisine sundu. Stantlarıyla Almanya’da Heimtextil 2023 Ev Tekstili Fuarı’nda şehrimizi ve sektörümüzü temsil eden Denizli Ticaret Odası üyelerimiz ile ihracatçı firmalarımızı biz de yalnız bırakmadık; tek tek ziyaret ederek ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi aldık. Fuarla ilgili görüşlerini de dinledik; hayırlı ve uğurlu olmasını diledik. Firmalarımızın yeni yıla umutla bakmaları, fuardan ve sektördeki gelişmelerden yana beklentilerinin yüksek olması, bizleri sevindirdi. Ayrıca Denizlili firmalarımızın, bu yıl da fuardaki ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu görmekten büyük mutluluk duyduk. Buradaki tabloya bakılırsa tekstilcilerimiz stantlarındaki birbirinden güzel ürünleriyle, Denizli’nin ihracattaki başarısını bu yıl daha da artırmanın yolunu açtılar” diye konuştu.

“Denizli, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor”

Denizli Milletvekili Şahin Tin ise Heimtextil Fuarı’nda Türkiye’nin sayıları 300’ü aşan firmayla yer aldığını ifade etti. Milletvekili Tin, “Fuarın en büyük katılımcı ülkelerinden biriyiz; gurur duyduk. Denizli’den 79 firmamız var. Denizli’yi temsil eden iş adamlarımız ile ziyaretçilerimiz de buradalar. Denizli olarak, özlemle biz bu fuarı bekledik. Alıcıların ve satıcıların buluştuğu, kendi ürünlerini sergiledikleri önemli bir pazaryeri burası. Türkiye’deki sanayicilerimizin, tekstilcilerimizin Avrupa’daki tedarikçilere dair pazarlarının bu yıl açılacağını düşünüyorum. Bunun da Türkiye ekonomisine olumlu bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum” dedi.