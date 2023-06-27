Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, bayramlarda geleneksel örf ve adetlerin uygulandığını, milli ve dini duyguların ön plana çıktığını belirtti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, yazılı mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Bayramlar, bir arada olduğumuz en kıymetli günler arasındadır. Örf ve adetlerin uygulandığı, milli ve dini duyguların ön plana çıktığı bayramlarımız, toplum olmamızı da kuvvetlendiren nadir günlerdendir. Bu bilinçle, başta yakınlarımız ve komşularımız olmak üzere her ne kadar bizden uzakta olsalar da depremzedelerimizi de unutmamalı; o kardeşlerimizle daha fazla kucaklaşmalı ve yakınlaşmalıyız. Devletimizin onların ihtiyaçlarının giderilmesi hususundaki mücadelesine bizlerin de gücümüzün yettiğince destek vermesi yerinde ve son derece değerli bir davranış olacaktır. Birbirimizi unutmayalım ki mutluluğumuz katlanarak artsın. El birliğiyle depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirelim. Bu sayede ortaya koyacağımız toplumsal birliktelikle, her yeni günümüz bayram gibi olsun. Kurban Bayramı’nın şehrimize, ülkemize ve İslam alemine sağlık ve barış getirmesini diliyorum. Kurban Bayramımız kutlu olsun; toplumsal hoşgörü ve dayanışmaya vesile olsun.”