Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kadın yardımlaşma ve dayanışma derneği ile üretici ve işletmeci kadın kooperatifinin yönetimini kabul etti. Kadınların aile ve sosyal yaşamdaki önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "İş gücüne katılmaları ve iş dünyasında hızlı yol almaları amacıyla, girişimci kadınlarımızın her konuda her daim yanlarındayız" dedi.

DTO’nun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Üyesi ve Denizlili Kadınlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı genç girişimci Duygu Göksu Karaçay ile yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ı ziyaret ederek kendilerine gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Derneklerinin amacı ve çalışmaları hakkında da ayrıntılı bilgi verdi; gördükleri desteği kesintisiz, artarak devam etmesini diledi. Başkan Erdoğan da konuklarına nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek takdirle takip ettiğini dile getirdiği çalışmalarında kolaylıklar diledi. Gruptaki girişimci kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerinden numunelerin yer aldığı bir sepeti de Başkan Erdoğan’a hediye ederek işleri ve işletmeleri hakkında bilgilendirdiler. Erdoğan, tek tek ürünlerini inceleyip üretim süreçleriyle ilgili sorular sorup ayrıntılı bilgi aldığı kadınları daha aktif olmaları konusunda cesaretlendirdi.

Denizli’de bir ilke imza attılar

DTO Başkanı Erdoğan; leke tutmaz, tozlanmaz, kirlenmez, renkleri solmaz foamiran dev yapay çiçekler ile nikah şekerleri üreten Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Çetin Candoğan ile iş kadını Başkan Yardımcıları Aysun Erbeği ve Zehra Issı’yı da kabul etti. İşleri ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Kooperatif Başkanı Candoğan, ilk günden bu yana büyük destek gördüklerini söylediği Başkan Erdoğan’a üyeleri adına teşekkür etti. Başkan Erdoğan da konuklarına kooperatiflerinin hem kadın iş insanları tarafından kurulması hem de yeni bir iş alanı açmasından dolayı Denizli’nin girişimciliği açısından da örnek teşkil ettiğini ifade ederek başarılarının artarak sürmesini diledi.

Erdoğan’ı ziyaret edenler arasında Arabulucu Avukat Birsen Önceler de vardı. Önceler, Başkan Erdoğan’ı, sahibi olduğu Legal Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun 18 Nisan’da Adalet Mahallesi’nde gerçekleştireceği açılışına davet etti. Başkan Erdoğan, konuğuna nezaketinden dolayı teşekkür ederek ofisinin ve işinin hem kendisi hem de hizmet alacaklar için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ayrıca, iş hayatındaki hukuki güncel gelişmeler hakkında da istişarede bulundu.

Başkan Erdoğan’ı, Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu ile Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii Dernek Yöneticisi ve Önceki Dönem Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlerinden Tanju Beştaş’la Denizli Otonomi Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Türkkal da ziyaret etti. Erdoğan, konuklarıyla yürüttükleri faaliyetler, iş birliği alanları, işleri ve sektörleri üzerine sohbet etti, fikir alışverişinde bulundu.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bu arada, üye ziyaretlerini de sürdürüyor. DTO Üyesi iş insanı Sedat Doğaç’ın işletmesi Doğaç Yapı’nın mağazasını yenilemesi dolayısıyla verdiği davete katıldı. İşleri, sektörleri ve hizmetleri ile ürünleri hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan, ziyaretin sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Ziyaretiyle ilgili olarak da "Değerli iş insanı Sayın Sedat Doğaç, örnek bir girişimcimizdir. Güzel bir ortamda yeni sezona dair hoş bir sohbetimiz oldu. Misafirperverliği ve yakın ilgisinden dolayı teşekkür eder hayırlı işler dilerim. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Başkan Erdoğan, İl Emniyet Müdürlüğünün etkinliğinde lokma dağıttı

Öte yandan, Başkan Erdoğan beraberindeki bir heyetle Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıl dönümü dolayısıyla Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nün Ulu Cami’de görev şehitleri için okuttuğu mevlidi şerif ve lokma hayrına katıldı. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile yardımcılarının yanı sıra Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ve İl Müftüsü Abdullah Pamuklu’nun da katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Erdoğan, "Emniyet Teşkilatı’mızın etkinliğine katıldık; halka lokma dağıttık. Allah, kabul etsin. Başta İl Emniyet Müdürümüz Sayın Yavuz Sağdıç ile ekibi olmak üzere, ülkemizde toplumsal huzurun teminatı ve güvenliğimizin güvencesi olan tüm Polis Teşkilatı mensuplarımızın haftalarını kutluyor, güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmalarının artarak kesintisiz sürmesini temenni ediyor kolaylıklar diliyorum. Ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimiz ile bugün artık aramızda bulunmayan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine ve silah arkadaşlarına da şükranlarımızı sunuyorum" dedi.