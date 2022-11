Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, “Düzce halkı ile depremden etkilenen civar illerdeki vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, kaza ve beladan korusun” dedi.

Ankara, Bolu, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve İstanbul’da da hissedilen 5.9’luk Düzce Depremi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımlayan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, herhangi bir can kaybının ve büyük bir yıkımın olmamasının tek teselli olduğunu kaydederek sarsıntıda yaralananlara acil şifa diledi. Başkan Erdoğan, “Gece yaşanan sarsıntı, bize bir kez daha depremle yaşamamız gerektiği gerçeğini hatırlattı. Milletimiz, bu kaçınılmaz sonu asla unutmamalı. Ülkemizin büyük bir bölümü gibi Denizli’miz de ne yazık ki birinci derece deprem bölgesi... O nedenle, halkımız depreme her an hazır olmak, bilinçli ve tedbirli davranmak zorundadır. Denizli’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olarak bu yöndeki çalışma ve çabaları her daim destekledik; destekliyoruz. Düzce halkı ile depremden etkilenen civar illerdeki vatandaşlarımıza ‘Geçmiş olsun’ diyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi daha beterinden, her türlü afetten, kaza ve beladan korusun” dedi.