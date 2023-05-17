Hometex 2023 Fuarı’nda yerini alana Denizli Ticaret Odası’nda (DTO) Başkan Uğur Erdoğan, “Denizli’nin çeşitliliğini artırma gayreti içindeyiz. 170 ülkeye olan ihracatımızı nasıl daha ilerletebiliriz bunu düşünüyoruz, fuarları verimli hale dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Denizli Ticaret Odası, 16-20 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Hometex 2023 Fuarı’nda yerini aldı. Fuarda incelemelerde bulunan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli ve Türkiye’nin ihracatını artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Fuarın iyi geçtiğini ve özellikle Rusya’dan katılımın çok olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, “Denizli Ticaret Odası (DTO) olarak fuarlara çok önem veriyoruz, çok değerli buluyoruz. Biz Türkiye’de devlet destekli dünyanın dört bir tarafında fuarlara katılıyoruz. Fuarlara katılmamızdaki sebep hem ülkemize hem Denizli ekonomisini ve sektörlerimizin gelişimini ortaya koymak, üretimini ve ihracatını aynı zamanda istihdamını artırmak. Bunun için var gücümüzle Denizli ekibi olarak her fuardayız. Bugünde şükürler olsun sabahın erken saatlerinde ekip olarak geldik ve stantları tek tek dolaştık. İlk gün olmasına rağmen buradaki üretici firmalarımızdan almış olduğumuz bilgi hedefinde şuan yurt dışından gelen müşterilerin özellikle Rusya bölgesi ağırlıklı olmak üzere birçok ülkeden gelen alıcılar var. Buda bizim için son derece sevindirici. Şuan gayet iyi geçiyor ve beklentilerimiz yüksek. Daha güçlü Türkiye ve daha güçlü sektörleri ortaya koymak için koşturuyoruz. Buraya katılan Denizli’den katılan 96 firma ve Türkiye genelinde de yine toplam 800’ün üzerinde stanttı olan firmalar. Biliyorsunuz bu fuar dünyanın en büyük iki fuarlarından biri. Destek veren herkesi kutluyorum, inşallah bunu verimli hale dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“Hemen hemen birçok ülkede fuar ve ikili iş görüşmelerini gerçekleştiriyoruz”

Denizli’nin ihracattaki çeşitliğini artırdıklarını belirten Başkan Erdoğan, “Gelen müşterilerin sipariş verip işlerimizi artırmanın gayreti içindeyiz, varoluş nedenimizde bu. 30 meslek komitemiz var, farklı sektörlerin gelişimini, ihracatını artırırken, bir o kadar da Türkiye’ye döviz kazandırmak için çalışıyoruz. Çeşitliliğimizi artırma gayreti içindeyiz. 170 ülkeye olan ihracatımızı nasıl daha ilerletebiliriz bunu düşünüyoruz. Denizli olarak diğer ürünlerimizin çeşitliliğini ve ihracatını artırmanın gayreti içindeyiz. 5 yıl önce şehrimizde olmayan ürünlerin ihracatını ortaya koyduk. Burada inşaat malzemesinden tutun mobilya malzemelerine kadar çalışmalar sürüyor ve özellikle gıdayla ilgili yeni yeni alanlar açıldı. Hemen hemen birçok ülkede fuar ve ikili iş görüşmelerini gerçekleştiriyoruz, Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın gayreti içindeyiz” dedi.