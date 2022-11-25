Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, demiryolundaki yük taşımacılığıyla ilgili işleyiş, altyapıdaki son durum, aksaklıklar ve beklentilerle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) müdürleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, demiryolundaki yük taşımacılığıyla ilgili işleyiş, altyapıdaki son durum, aksaklıklar ve beklentilerle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) müdürleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

DTO hizmet binasında düzenlenen istişare toplantısında Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) Müdürü Ahmet Taş ve ilgili sektörlerin temsilcileri bir araya geldi. Toplantının açış konuşmasını yapan Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, mevcut durumla ilgili katılımcıları ayrıntılı bilgilendirdi.

Başkan Erdoğan, “Platformumuzdan gelen talep üzerine bugün ele alacağımız konu hakkında detaylı bir çalışma yürüttük. Bazı görüşmelerimiz ve temaslarımız oldu. Bu kaynaklardan edindiğim bilgiyi özetle sizinle de paylaşmak isterim. Denizli-İzmir arasında kalan demiryolundaki taşımada, dizel yakıtla çalışan lokomotifler kullanılmaktadır. Bu lokomotiflerin tüketimi 8 litre/km civarında olduğundan, 500 ton altındaki yükler kullanıcı açısından karlı olarak taşınamamaktadır. Her gün bir sefer yapan trenimiz, 26 vagonda 52 konteyner taşıma kapasitesine sahiptir. Kendisini ekonomik olarak amorti etmiş olan vagonlar, sıklıkla arıza çıkarabilmekte ve bakım onarımları nispeten uzun sürmektedir. Burada taşıma kısıtı ise Ortaklar Selçuk mevkinde bulunan Çamlıktepe’deki rampadan kaynaklanmaktadır. Burası olmasa 140-150 konteyner ile 2400 ton/sefer yüke kadar çıkılması mümkündür. Selçuk sonrasında İzban ile taşıma yapılabilirken Denizli’den o noktaya kadar ancak tek yönlü hatla gidilebilmektedir. Demiryolu ile taşımada ayrıca sadece trenle taşımanın değil arka alan maliyetlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Burada karayolu taşımasında kullanılan araç, yakıt ve şoför maliyetlerinin yanı sıra elleçleme makinesi kullanımı da hesaba katılmalıdır. Bu da bu hattı kullanan üyelerimizin maliyetini artırıyor. Biz de bunu azaltmanın ve şartları iyileştirmenin yollarını arıyoruz” diye konuştu.

Başkan Erdoğan, verimliliği artırmaya yönelik önerilerini açıkladı

DTO Başkanı Erdoğan, demiryolu taşımacılığında verimliliğin artırılabilmesi için bazı önerilerde de bulundu. Başkan Erdoğan, “Tek yönlü hattın çift yönlüye dönüştürülmesi ve sefer sayısının artırılması, dizel lokomotiflerin elektrifikasyonu ile hattın komple elektrikli tren yoluyla maliyetlerinin düşürülmesi, sinyalizasyon çalışmalarının tamamlanması, Ortaklar Selçuk mevkinde bulunan Çamlıktepe’deki rampanın tünelle aşılması ve bu şekilde yolun 10 km kısaltılması ile yük miktarının da artırılabilmesi, ayrıca Torbalı Kemalpaşa arasında bypass ile İzban’ın aşılması gerekmektedir. Arka alan maliyetlerinin aşılamaması sebebiyle, Kaklık Lojistik Merkezi’nin sadece doğumuzdaki Mersin, Kahramanmaraş gibi illerle ve Orta Asya ile Ortadoğu ülkeleriyle yapılan ticarette özellikle de hammadde ithalatında avantaj sağlayabileceğini düşünmekteyiz” dedi.