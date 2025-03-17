Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklamada bulunan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Çanakkale Savaşı ile ondan önce ve sonrasında vatanı için canından vazgeçerek bu toprakları geçilmez kılan kahramanlarımızı, saygı ve minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Çanakkale Zaferi’nin, milletimizin inanç, azim ve kararlılığıyla yazdığı şanlı bir destan olduğunu kaydetti. Ayrıca ülkemizin bağımsızlık ruhunu da kuvvetlendirdiğini vurguladı. Başkan Erdoğan, "Çanakkale, sadece askeri bir zafer değildir; aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü sembollerindendir. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan şehit olan kahramanlarımızın fedakârlıkları, bizlere bugün sahip olduğumuz bağımsızlığımızı armağan etmiştir. Çanakkale’de gösterilen cesaret ile vatan sevgisi, milletimizin hiçbir engel karşısında boyun eğmeyeceğinin en büyük kanıtıdır" dedi. Denizli iş dünyası olarak, var güçleriyle bu ruhu yaşatmaya devam edeceklerini de belirten Başkan Erdoğan, genç nesillerin de bu bilinçle yetiştirilerek Çanakkale ruhunun her zaman diri tutulması gerektiğinin altını çizdi. Bu ruhun gelecek nesillere aktarılmasının aynı zamanda Türkiye’nin gücüne güç katacağını da ifade eden Erdoğan, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanları uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.