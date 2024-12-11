Denizli Ticaret Odası (DTO), Ankara karayolu üzerinde 15 bin fidanı toprakla buluşturarak DTO Hatıra Ormanı oluşturdu. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, yüzlerce üyesiyle fidanlara ilk can suyunu verdi.

DTO Hatıra Ormanı’nın oluşturulacağı alanda Başkan Erdoğan ile beraberindekileri Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ile personeli karşıladı. Daha önceden ormanlık alan için tesviye edilen bölgede, Başkan Erdoğan ile üyeleri, hazırlanan fidanları dikerek can suyunu verdi. Bu sırada oldukça renkli, güzel görüntüler oluştu.

Başkan Erdoğan, 10 bin fidan hedefiyle çıktıkları yolda 15 bin fidana ulaştıklarını belirterek yoğun ilgi ve katkılarından dolayı üyeleri ile personeline teşekkür etti. Denizli’nin orman varlığı açısından yüzde 48 oran ile diğer illere göre zengin bir il olduğunu da kaydeden Erdoğan, daha yeşil bir Denizli için DTO Hatıra Ormanı’nı kurmalarının önemli ve örnek bir girişim olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, “Köklü bir geçmişten güçlü bir geleceğe miras için bugün buradayız. Üyelerimize, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Fidan dikimini, orman bölge müdürlüğümüzün önerisi üzerine, mevsimsel yatkınlıktan dolayı bugüne bıraktık. Böyle güzel bir kalabalıkla, toplu halde buraya geldik ve üyelerimiz tarafından bağışlanan fidanları toprakla buluşturduk. Denizli Ticaret Odamızın hatıra ormanını oluşturduk. Peygamber Efendimiz, ‘Biraz sonra kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz’ demiştir. Ağaçlar o derecede büyük, su ve hava gibi hayati önem taşır. Bakın bugün artık en çok susuzluktan bahsediyoruz. Bu sıkıntıyı aşmak istiyorsak, daha temiz bir hava ve daha çok oksijen istiyorsak, daha fazla fidan dikmeliyiz; mümkün olan her yeri ağaçlandırmalıyız. Denizli Ticaret Odası Hatıra Ormanımız, o nedenle bu derece önemlidir, örnektir; hayırlı ve uğurlu olsun. Bugün bu birliktelik bizi son derece mutlu etti. Biz bu etkinliğimizi Denizli Ticaret Odası ailesi olarak geleneksel hale getirip her yıl yenilerini dikmek ve ormanımızı gençleştirmek, tazelemek ve genişletmek böylelikle daha da büyütmek istiyoruz. El birliği ile çalışarak çok daha yeşil bir Denizli’ye kavuşacağız” dedi.

DTO, yerine getirdiği sosyal sorumluluğuyla örnek oldu

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül de, Başkan Erdoğan ile DTO üyelerine hem bağışları hem de duyarlılıkları ve yoğun katılımlarından dolayı teşekkür etti. Denizli’yi, vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla Türkiye’nin en yeşil illerinden biri haline getirmek istediklerini söyledi.

DTO, komiteler müşterek toplantısını da yaptı

DTO, aynı gün komiteler müşterek toplantısını da yaptı. Toplantıya katılım yoğundu. Başkan Erdoğan, toplantıya katılanlara kısa bir konuşmayla hitap etti. Erdoğan, etkinliklerine dair değerlendirmesinde ise “Meslek Komitelerimizin üyelerine, etkinliklerimize gösterdikleri yoğun ilgi ve katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Toplantımızda, sektörlerimizin ve odamızın gelişmesine daha fazla nasıl katkı sağlayabileceğimizi ve bugüne kadar neler yaptığımızı değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde bizlere rehber olacak ve yolumuza ışık tutacak fikirleri dinledik ve derledik” diye konuştu.