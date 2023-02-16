Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin yıkıma uğrattığı şehirlerden biri olan Diyarbakır’da halk evlerine giremezken, kimi fırsatçı ev sahiplerinin kira fiyatlarına yüzde 100 zam yapmasına Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil’den tepki geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin yıkıma uğrattığı şehirlerden biri olan Diyarbakır’da halk evlerine giremezken, kimi fırsatçı ev sahiplerinin kira fiyatlarına yüzde 100 zam yapmasına Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil’den tepki geldi.

Diyarbakır’da kamu, sivil toplum ve vatandaşların dayanışma ve insani duygularla hareket ettiği bir dönemde artan kira fiyatlarını sert bir dille eleştiren DTB Başkanı Engin Yeşil, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin yıkıma uğrattığı şehirlerden biri olan Diyarbakır’da halk evlerine giremezken, kimi fırsatçı ev sahiplerinin kira fiyatlarına yüzde 100 zam yapmasına tepki göstererek “İlimizde deprem sonrası sergilenen dayanışma ve yardımlaşma tüm dünyaya örnek olmuşken yüksek kira artışlarıyla gündeme gelmemiz kabul edilecek bir durum değildir. Toplum olarak yaşanan bu deprem felaketinin yükünü azaltmak için yardımlaşmanın, destek olmanın herkes için insanı bir görevdir. Bizler borsa olarak depremin yaşandığı ilk günden itibaren hizmet binamızın kapılarını tüm vatandaşlarımıza açtık. Hizmet binamızın konferans salonu, ihale salonu ve birimlerimizde vatandaşlarımızın ısınma, barınma, yeme içme tüm ihtiyaçlarını dayanışma ruhu ile karşıladık. Tam bu noktada hiçbir şekilde ilimizde onaylamadığımız bazı gelişmelerin yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Kalıcı barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızda talep edilen yüksek kira talepleri kabul edilecek bir durum değildir. Evlerini kiraya veren Vatandaşlarımızın bu zor günlerde dayanışma ruhunu gölgeleyen bu yaklaşımlarından vaz geçmelerini istiyorum. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür” diye konuştu.