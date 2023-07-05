Göreve başladığı günden bu yana Gaziantep’in, ‘gelişmiş ve yaşanabilir kentler’ sıralamasında yükselmesine katkı sunacak birçok proje hayata geçiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önümüzdeki günlerde önemli bir projeyi daha halkın kullanımına açacak.

Yapımı kısa sürede tamamlanan ve bölgede eşi ve benzeri olmayan bir konsept ile hizmet verecek D.T. Şehitkamil Sahnesi’ni; İskenderun Belediye Başkanı Fatih Toysalı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ile birlikte gezerek inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yapıyla ilgili bilgiler verdi ve yöneltilen soruları cevapladı. Programa, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de katılım sağladı.

Çok özel dizayn edilmiş

Program sonunda değerlendirmede bulunan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Toysalı, “Tabii çok güzel bir eseri Şehitkamil halkına kazandırmanın gururunu Başkanımız yaşıyor. Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi, çok özel dizayn edilmiş ve şu anda da bitme aşamasına gelmiş. Burada bulunmaktan ve böyle bir projeyi görmekten İskenderun Belediye Başkanı olarak duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Başkanımızı tebrik ediyorum. Böyle güzel bir eseri Gaziantep’imize, Şehitkamil’e kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum” dedi.

Gelecek adına çok mutlu oldum

Program sonunda değerlendirmede bulunan GSO Başkanı Adnan Ünverdi, şu ifadeleri kaydetti: “Tüm detaylar düşünülmüş. Gaziantep’e, böyle bir eserin kazandırılmasını ben hakikaten sevinçle karşıladım. Bu anlamda da Rıdvan Başkanımın nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Çok güzel. Gaziantep’i çok daha öne çıkaracak ve eminim bu tesis içerisinde yetişecek yeni sanatçılarımız da olacaktır. Ben gelecek adına da çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ediyorum.”

"Müthiş, eşsiz bir şey olmuş"

Program sonunda değerlendirmede bulunan GTO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, “Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi’ni görmek, bir Gaziantepli olarak beni çok mutlu etti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Sanatsız kalan bir milletin ana damarlarından biri kopmuş demektir.” diyor. Ana damarın burada çok iyi çalışacağına eminiz. Hareketli bir tiyatro sahnesi, 24 saat açık bir kütüphanesiyle eğitim ve oyun alanlarıyla müthiş, eşsiz bir şey olmuş. Sanki bir çöldeki vahada gezdik bir müddet. Rıdvan Başkana teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Her şeyiyle çok mükemmel olmuş

Program sonunda değerlendirmede bulunan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler’e ve bütün personeline çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 1 buçuk saatten beri de bu tesisi geziyoruz. Her şeyiyle çok mükemmel olmuş. Gazi şehrimize yakışmış. Bu eseri Gazi şehrimize kazandırdıklarından dolayı bütün Şehitkamil ekibine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Gezerken tüylerim diken diken oldu"

Program sonunda değerlendirmede bulunan GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “Böyle bir eseri şehrimize kazandırdığı için gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, Şehitkamil Belediye Başkanı’nın şahsında bütün ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. Yani gezerken tüylerim diken diken oldu. Ciddi anlamda doğru bir eser. Faydalı bir iş yapılmış. Bize düşen bu saatten sonra böyle bir yeri doldurmak, burayı desteklemek, buradaki yapılan işleri belli bir yere taşımak. Bizim buna çok ciddi ihtiyacımız vardı. Ben kendi adıma dünyanın birçok yerinde bu tür yerleri gezdim, dolaştım. Bunu yapanlar da tam da olması gerektiği gibi burayı yapmadan önce gitmişler. Dünyanın en önemli ve en büyük etkinlik salonlarını, tiyatro salonlarını gezmişler ve bunlardan feyiz alarak, bunlardan doğru yerleri toparlayarak ve kendi içimize, kendi kaynaklarımıza göre düzenleyerek belli bir noktaya getirmişler. Çok doğru bir iş çıkmış, çok başarılı bir iş çıkmış. Yani gerçekten bu çok önemli bir iş. Bunu desteklememiz lazım. Burada çok önemli işler olur. Gaziantep adına, şehir adına, bölge adına, ülke adına çok güzel işler çıkar buradan. Bunu kat’i sonuna kadar desteklememiz lazım. Bunu yapan herkese bir daha söylüyorum; eline, emeğine, ruhuna sağlık” diye konuştu.