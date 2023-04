D.T. Şehitkamil Sahnesi yapım çalışmalarını inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, yakın zamanda Şehitkamil Sahnesi’nin yakın zamanda hizmete gireceğini ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdulhamit Gül ile birlikte D.T. Şehitkamil Sahnesi’ni yerinde gezerek inceledi. Fadıloğlu, yapının çok kısa bir süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını müjdeledi. Yapının son durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin içerisinde tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VİP salonu, 3 bin metrekarelik kütüphane, DENE-YAP atölyesi, sanat merkezi, kafeterya, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunduğu bilgini paylaştı.

“Gaziantep’imize hayırlı olsun”

Yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, “Çok keyifle gezdik. Başkanımız, Şehitkamil’e, Gaziantep’e çok güzel bir eser kazandırıyor. Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu Bey’e, emeği geçen tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten buna benzer bir eser, Atatürk Kültür Merkezi var. Cumhurbaşkanımız çok güzel bir eseri, Atatürk Kültür Merkezi’ni Türkiye’ye kazandırdı. D.T. Şehitkamil Sahnesi, sahnesi, kütüphanesi, sanat merkezi, bilim merkezi, kafeteryası, teknik altyapısı, her yönüyle tüm gençlerimize ve Şehitkamil’imize, Gaziantep’imize hizmet edecek bir merkez oldu. Emeği geçenlerin eline sağlık. Gaziantep, her alanda olduğu gibi kültür-sanatta da çok önemli bir merkez şehir olacak. Kültürün-sanatın da merkezi haline gelmiş olacak. Devlet Tiyatroları, bütün kadrosuyla burada sahne alacak. Kültür ve Turizm Bakanımız ile bu konuyu Ankara’da görüştüğümüzde sağ olsun onlar da inandılar. Bugün bu eseri görmek bizi mutlu etti. Bu eser, Gaziantep’in kültür, sanat ve entelektüel düzeyini daha da artıracak. Arkeoloji, kültür, sanat, tiyatro yani bölge, kültür turizmi açısından da önemli bir cazibe merkezi olacak. Gerçekten bu esere gıpta ettik. Bir an önce açılmasını bekliyoruz. Rıdvan Bey ile burada kitap okumak, tiyatro izlemek bize çok keyif verecek. Gaziantep’imize hayırlı olsun. Tekrar vizyonu için Belediye Başkanımız Rıdvan Bey’e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de katılım sağladı.