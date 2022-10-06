Denizli Sanayi Odası’nda (DSO) başkanlık seçiminde adayların eşit oy alması üzerine 11 Ekim’e ertelenen toplantı bu hafta sonu 8 Ekim’de seçimde belirlenen meclis yönetim kurulunu belirleyecek.

Denizli Sanayi Odası’nda (DSO) başkanlık seçiminde adayların eşit oy alması üzerine 11 Ekim’e ertelenen toplantı bu hafta sonu 8 Ekim’de seçimde belirlenen meclis yönetim kurulunu belirleyecek.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi 4 Ekim 2022 Salı günü gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Müjdat Keçeci’nin aday olmadığı seçimde DSO Başkan Yardımcısı ve yeni dönem Başkan Adayı Okan Konyalıoğlu ile Selim Kasapoğlu başkanlık için bir biriyle yarıştı. Seçimde 17 meslek grubunda bulunan 1531 üyeden yaklaşık 1200 kişi oy kullandı. Her iki adayında eşit oy alması üzerine seçim meclise bırakıldı. Seçimde belirlenen 36 kişilik meclis oluşturuldu. Meclis üyeleri 11 Ekim 2022 Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda odanın yönetim kurulunu belirleyecekti.

Meclis toplantısı 3 gün geriye çekildi

DSO’nda toplantı tarihi 8 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14.00 olarak belirlendi. DSO Yönetim Kurulu Başkanı, 9 kişilik yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanı belirlenecek. Toplantı yönetim kurulu başkanı ve üyelerin belirlenmesi için meclis üyeleri kendi aralarında gizli oy ve açık tasnif usulü ile yargı gözetiminde 1 yönetim kurulu başkanı, 8 yönetim kurulu asil üyesi ve 8 yönetim kurulu yedek üyesi seçilecek. Ardından 4 genel kurul asil delegesi ve 4 genel kurul yedek delegesi seçilecek. Disiplin kurulunda 6 asil üye, 6 yedek üye belirlenecek. Toplantıda 17.00’da Meclis Başkanı, 2 Meclis Başkan Yardımcısı ve 1 Katip Üye seçileceği açıklandı.