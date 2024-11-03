DSO Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Birimi tarafından yürütülen ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen, “Sürdürülebilirlik Olgunluk Analizi” projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve GEKA işbirliğinde ‘Sürdürülebilirlik Olgunluk Analizi’ projesi DSO toplantı salonunda gerçekleşti. Açılış konuşmasını DSO Meclis Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komisyon Başkanı Emin Şen’in gerçekleştirdiği toplantıya DSO Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, Genel Sekreter Dr. Sezgi Akbaş, Sürdürülebilirlik Müdürü Cansun Özdülger ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Sultan Nur Duran katıldı. Projenin uygulama sürecinde çözüm ortağı olarak yer alacak DCube Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik A.Ş. ekibi ve projeye destek veren Güney Ege Kalkınma Ajansı da katıldı.

Sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Komisyon Başkanı Şen, projenin kapsamında demir-çelik, çimento, mermer-doğaltaş, kimya, enerji üretimi, tekstil ve makine sektörlerinde sürdürülebilirlik olgunluk analizi yapılacağını söyledi. "Yeşil dönüşüm yolculuğunda sanayimizin yanında yer alacağız" diyen Şen, Oda olarak, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konusunda iş dünyasını harekete geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

DSO Sürdürülebilirlik Müdürü Özdülger ise, birim olarak yürüttükleri çalışmalara değindi. Denizli sanayisinin sürdürülebilirlik yolculuğuna önemli bir katkı sağlayacağını düşündükleri projenin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özdülger, katkı sunan tüm kurumlara, firmalara ve katılım sağlayanlara teşekkürlerini iletti.

Toplantı, DCube Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik A.Ş’den Gülcan Ergün’ün sunumuyla devam etti. Proje ile DSO üyeleri genelinde uygulanabilecek bir sürdürülebilirlik tespit metodu oluşturulması ile DSO stratejik planında yer alan stratejik hedeflere uyumlu planlamalar ve faaliyetler yürütülecek.