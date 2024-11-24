Denizli Sanayi Odası (DSO), oluşturduğu Mesleki Eğitim Komisyonu ile meslek liselerini desteklemeyi, öğrencilerin henüz okulu bitirmeden saha tecrübesini kazanmaları adına staj imkanlarını genişletmeyi ve sonrasında ise istihdam imkanları arttırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarına hız veren DSO Mesleki Eğitim Komisyonu ilk ziyaretini, Orhan Abalıoğlu Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gerçekleştirdi.

Meslek Liselerini, Denizli sanayinin belkemiği olarak gören Denizli Sanayi Odası, oluşturduğu Mesleki Eğitim Komisyonu ile meslek liselerini desteklemeyi, öğrencilerin henüz okulu bitirmeden saha tecrübesini kazanmaları adına staj imkanlarını genişletmeyi ve sonrasında ise istihdam imkanları arttırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren DSO Mesleki Eğitim Komisyonu ilk ziyaretini, Orhan Abalıoğlu Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gerçekleştirdi.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve beraberindeki DSO Heyeti, yürütücülüğünü yaptığımız Hami Protokolümüz ve Öğretmenler Haftası nedeniyle Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederken, heyette DSO Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Çaputçu, Ali Fuat Özel, Mehmet Sarı, Caner Çınar, DSO Mesleki Eğitim Komisyonu Üyeleri Ferit Bozdemir, Tolga Varlıker, Emin Kahraman ve DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş yer aldı.

Başkan Kasapoğlu atölyeleri inceledi, bilgi aldı

İlk olarak, okulun uygulama atölyelerinde incelemelerde bulunan Başkan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, okulda verilen eğitimler ve sınıfların teknik donanımı hakkında detaylı bilgi aldı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mehmet Emin Oğur ve Okul Müdürü Mehmet İlik; toplamda 10 bölümü, 19 ders ile atölyesi ve 1438 öğrencisi bulunan okulun makine alanı atölyeleri, robotik makineler ve motorlu araçlar ile boya teknolojileri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen heyet, daha sonra öğrencilerin geliştirdiği robotları ve makineleri büyük bir ilgiyle inceledi. Öğrenciler, makine ve robotların çalışma prensiplerini Denizli sanayicilerine anlattı.

“Hami Protokolümüz kapsamında öğrencilerimiz mezuniyet sonrası istihdam imkanı sunuluyor”

Başkan Kasapoğlu, “Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2024 yılının Ocak ayında imzaladığımız Hami Protokolümüz kapsamında ilimizdeki 7 okulun hamisi olarak belirlenen Odamız Üyeleri, öğrencilere hem sektör deneyimi kazandırarak uygulamalı eğitimler veriyor hem de mezuniyet sonrası istihdam imkânı sunmaya devam ediyor” dedi.

Ziyarette, Orhan Abalıoğlu Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi üretimleri olan bir duvar saati ile Atatürk portresini de Başkan Kasapoğlu’na takdim etti.

“Sizlerin çabaları geleceği şekillendiriyor”

Daha sonra öğretmenler odasında okulun öğretmen kadrosuyla da bir araya gelen Başkan Kasapoğlu, "Bugün burada sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duydum. Bundan sonraki süreçte de sizlerin daha fazla yanında olmak istiyoruz. Bunun için bir komisyon oluşturduk. Denizli Sanayi Odası Mesleki Eğitim Komisyonu. Bu komisyonumuz ile bugüne kadar belirli bir aşamaya getirdiğimiz bu önemli sürecin üzerine katarak devam edeceğiz. Ülkemizde meslek lisesi mezunlarına bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Burada sizlerin çabaları geleceğimizi şekillendiriyor. Bizler de bu konuda önümüzdeki süreçte sanayiciler olarak sizlerin yanınızda olmak istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Öğretmenler odasında bulunan öğretmenlerin 24 Kasım öğretmenler gününü de tebrik eden Başkan Kasapoğlu ve DSO Mesleki Eğitim Komisyonumuz tarafından okulun tüm öğretmenlerine karanfil dağıtıldı ve günün anısına hediye takdim edildi.