DENİZLİ (İHA) – Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayicilerin umudunun üretim ve ihracatta olduğunu belirterek; “Bizler daha fazla üretim ve ihracat yapmak istiyoruz. Bu umudumuz üretimimiz ve ihracatımız güçlü tutuyor” dedi.

Dünyanın en büyük ev tekstili fuarı olan Heimtextil, her yıl Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenleniyor ve yüzlerce firma ile alıcıyı bir araya getiriyor. Bu yıl 14-17 Ocak tarihleri arasından düzenlenen fuara, Denizli’den 66 firma katılım sağladı. Denizlili firmalar açtıkları stantta, ev tekstili sektöründeki en son ürünlerini sergiliyor. Denizli ev tekstili ürünlerinin dünyaya tanıtılacağı fuarda, Denizlili firmaları yalnız bırakmayan Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve beraberindeki Denizli heyeti, stant açan Denizlili firmalara başarılar diledi. Heyette; Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Şeref Arpacı, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu ve BASİAD Başkanı Doğan Değirmenci de yer aldı. Firmaları tek tek ziyaret eden heyet, fuar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

“Denizli ev tekstili sektöründe bir dünya markası”

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Heimtextil’in, Denizli ev tekstilinin düzenli olarak katıldığı ve önemli ürünlerin sergilendiği bir organizasyon olduğunu vurguladı. Denizli’nin ev tekstili sektöründe bir dünya markası olduğuna işaret eden DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Tekstil sektörümüzün ev tekstili kolunda katılan firmalarımız 2025 yılı için siparişler alıyor, üretim hatlarını belirliyorlar ve fiyatlamaları yapıyorlar. Bu fuar, firmalarımız için çok önemli fırsatlar sunuyor. Denizli ev tekstili sektörünün her yıl düzenli olarak katıldığı, ürettiği ürünlerini sergilediği ve yeni siparişler ile ilgili güçlü bağlantılar kurduğu Heimtextil Fuarı’nda Denizlili firmalarımızı bu yıl da yalnız bırakmadık. Geçen seneye göre katılımcı sayımızda bir azalma olsa da Denizli firmaları yine güçlü bir şekilde şehrimizi temsil ediyor. Denizli tekstil ve konfeksiyon sektörünün Ocak-Aralık 2024 döneminde gerçekleştirdiği toplam ihracatı 1 milyar 396 milyon 107 bin 697 dolar. Yine tekstil ve konfeksiyon sektöründe sadece Aralık 2024’te 104 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Sektörün nabzının attığı bu fuarı önemsiyoruz. Denizli ev tekstili ürünlerine kayda değer bir ilgi var. Denizli; sürdürülebilir ve yenilikçi üretim anlayışıyla, öne çıkıyor. Firmalarımız, 2025 yılı trendlerini yakından takip ederek, koleksiyonlarını yenilikçi ve çevre dostu ürünlerle şekillendiriyor. Firmalarımız Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmek adına burada yeni iş birlikleri oluşturuyor. Bu yıl Denizli’den fuara katılan 66 firmamız var. Firmalarımızın azmini ve heyecanını gördük. Fuara katılan tüm firmalarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Sanayici için yeni destek ve teşviklere ihtiyaç var”

Tekstil sektörünün ve sanayicinin zor bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Kasapoğlu, sanayicilerin üretim ve ihracatla ilgili beklentilerini aktardı. Kasapoğlu, “Geride bıraktığımız dönemde uygulanan kur ve faiz politikasından sanayicimiz olumsuz etkilendi. 2025 yılı beklentilerimiz ise, ilk 6 aylık dönemin yine sıkıntılı olabileceği yönünde. Ama ikinci 6 aydan sonra bir rahatlama bekliyoruz. Öte yandan Avrupa genelindeki ekonomik ve siyasi iklim, Almanya’daki ekonomik belirsizlikler ve gerginlikler, firmalarımızın alacakları siparişleri doğrudan etkiliyor. Avrupa pazarı, ev tekstili sektörü için önemli bir hedef pazar olmaya devam etmekle beraber; özellikle Almanya gibi büyük pazarlarda ekonomik dalgalanmalar, Avrupa’da rekabetin artması, firmalarının sipariş alma süreçlerini de zorlaştırabiliyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen firmalarımızın yine de umutsuz olmadığını görüyoruz. Bu umudumuzu üretimimiz ve ihracatımız güçlü tutuyor. Bizler, daha fazla üretim ve ihracat yapmak istiyoruz. Ancak bu konuda sanayicilere destek verilmesi gerektiğini de sık sık dile getiriyoruz. Sanayicimizi, üretimi ve istihdamı ayakta tutmak için yeni desteklere ve teşviklere ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.