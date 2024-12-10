Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Anadolu’nun en büyük 500 Şirketi Araştırmasının 2023 yılı sonuçlarına göre, listeye girmeyi başaran 27 Denizlili firmayı tebrik etti.

Ekonomist Dergisinin gerçekleştirdiği Anadolu’nun en büyük 500 Şirketi Araştırması’nın 2023 yılına ait sonuçları açıklandı. Denizli’den 27 firma ilk 500 listesinde kendisine yer buldu. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, açıklanan listeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, yaptığı açıklamada; “Ekonomist Dergisinin geleneksel olarak her yıl yayınladığı Anadolu’nun en büyük 500 şirketi araştırmasının 2023 yılı sonuçları açıklandı. Bu yıl da şehrimiz Denizli, 27 şirketiyle listede önemli bir yer tuttu. Bu başarı, şehrimizin ekonomik dinamizmine önemli katkılar sağlayan tüm firmalarımıza aittir. 27 firmamızın farklı sektörlerde yer alması, Denizli sanayisinin ne kadar çeşitli ve güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Listede, metal sektöründe faaliyet gösteren 8 firmamız, tekstil sektöründen 6 firmamız bulunuyor. Metal ve tekstil sektörlerinin yanı sıra, gıda, demir-çelik, enerji, tarım, otomotiv, elektronik, kimya ve lojistik gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren firmalarımız hem yerel hem de uluslararası pazarda önemli bir konuma sahiptir. Bu başarı, sadece şirketlerin değil, aynı zamanda Denizli sanayisinin ve üretiminin de ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Denizli Sanayi Odası olarak, şehrimiz sanayisine değer katan tüm firmalarımıza teşekkür ederiz. Listede yer alan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İhracatımıza, üretimimize ve istihdamımıza olan katkıları için minnettarız. Denizli Sanayi Odası olarak, şehrimizin sanayisini daha da büyütmek, geliştirmek ve dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.