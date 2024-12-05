Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli sosyal sorumluluk ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ortak Yarınlar 2024 Ödülleri kapsamında Denizli Sanayi Odası (DSO), “Kadınlar İçin Fayda Oluştunlar” kategorisinde ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu ödülün DSO’nun kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik gerçekleştirdiği yenilikçi projelerle toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemi bir kez daha ortaya koyduğunu belirten DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Bu ödülü, tüm kadın sanayicilerimize ve sektörlerimize değer katan kadın çalışanlarımıza armağan ediyoruz. Birlikte daha nice güzel işlere imza atmayı diliyoruz” dedi.

TİSK Ortak Yarınlar Ödülleri’nde Türkiye’nin dört bir yanından katılan yüzlerce proje, toplumsal etki, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildi. Denizli Sanayi Odası, 300’e yakın aday projenin yarıştığı ödül programına, DSO E-İhracat & İhracat İstihbarat Akademi Projesi ile katılım sağladı ve “Kadınlar İçin Fayda Oluşturanlar” kategorisinde finale kaldı.

İş, spor, basın ve akademi dünyasının önemli temsilcilerinden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri ve halk oylaması sonucunda projeler arasında fark oluşturan Denizli Sanayi Odası, kadınların ekonomik yaşamda daha etkin bir rol üstlenmesine katkı sağlayan çalışmalarıyla ön plana çıktı ve birincilik ödülüne layık görüldü.

Denizli Sanayi Odası’nın büyük başarısını simgeleyen ödül, Ankara JW Marriott Otel’de düzenlenen görkemli bir törenle takdim edildi. Türkiye’nin iş dünyasının önde gelen isimlerinin, akademisyenlerin ve medya temsilcilerinin katıldığı etkinlik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilirken, törende 8 ayrı kategoride toplam 26 proje ödüllendirildi.

Ödül törenine, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Orçun Alptekin, Sanayi ve Raporlama Müdürü Erhan Aslan ile İhracat İşlemleri ve Teşvikler Uzmanı Aslı Öztürk katıldı.

“Kadınlar İçin Fayda Oluşturanlar” kategorisinde birincilik ödülünü, DSO İhracat İşlemleri ve Teşvikler Uzmanı Aslı Öztürk, Milli Voleybolcu Meryem Boz’un elinden alırken, takdim sırasında ödülün anlam ve önemine ilişkin yapılan vurgular, Denizli’nin sanayi ve toplumsal projelerdeki lider konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu prestijli ödül, Denizli Sanayi Odası’nın sadece ekonomik başarılarıyla değil, toplumsal kalkınmaya yönelik inovatif projeleriyle de ulusal çapta örnek teşkil ettiğini bir kez daha tescillemiş oldu.

Başkan Selim Kasapoğlu’ndan teşekkür mesajı

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, "Denizli Sanayi Odası olarak, toplumsal fayda ve ekonomik kalkınmayı bir arada destekleyen bu ödülü kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıl dönümünde ve Dünya Kadın Hakları Günü’nde ’Kadınlar İçin Fayda Oluşturanlar’ kategorisinde birinci olmak bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Kadın girişimciliğine ve istihdamına yönelik çalışmalarımızın ulusal düzeyde takdir edilmesi, bu alandaki kararlılığımızın da bir göstergesidir. Bu anlamlı ödül için TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Yönetimine, Ortak Yarınlar ekibine, değerli jüri üyelerine ve halk oylamasında destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, projeye emek veren tüm Denizli Sanayi Odası çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Güçlü ekip başarıyı getirir diyerek çıktığımız bu yolda, takdir edilmek ve yaptığımız işlerin ödüllendirilmesi, yeni projeler için bizlere motivasyon sağlıyor. Gelecek projeksiyonumuzu şekillendirirken, bu başarılar bizlere hem güç hem de ilham veriyor. Denizli Sanayi Odası, bu ödülle sadece kadın istihdamını artırmayı değil, aynı zamanda Denizli’nin ekonomik kalkınma vizyonunu daha da ileri taşımayı hedefliyor. Çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürerek, toplumsal fayda oluşturma misyonuyla Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olmaya devam edeceğiz. Bu ödülü, tüm kadın sanayicilerimize ve sektörlerimize değer katan kadın çalışanlarımıza armağan ediyoruz. Sanayide kadının yeri ve önemini biliyor, onları destekliyor ve sayının artması için çalışıyoruz. Birlikte daha nice güzel işlere imza atmayı diliyoruz” dedi.

Ödüllü proje: DSO E-İhracat Ve İhracat İstihbarat Akademisi

DSO’nun ödüle layık görülen E-İhracat ve İhracat İstihbarat Akademisi Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği tarafından fonlanarak, kadın girişimciliğini ve istihdamını desteklemeye yönelik önemli bir model oluşturdu. Proje kapsamında; 154 kişiye e-ihracat ve ihracat istihbaratı eğitimi sağlandı, 22 girişimciye bireysel danışmanlık hizmeti verildi, Kadın odaklı Rekabetçi Dış Ticaret İstihbaratı Ekibi kuruldu ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini destekleyen özgün içeriklerle Denizli’nin ihracat kapasitesine katkı sağlandı.