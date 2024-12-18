Denizli Sanayi Odası (DSO) tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen 2024 Yılı Masa Tenisi Takımlar Turnuvası, büyük bir heyecan ve coşkuyla tamamlandı. Turnuvanın finali, Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kupa ve madalya töreniyle sona erdi.

DSO tarafından düzenlenen ve 19 Kasım’da başlayan turnuva, 109 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Turnuva, özellikle Denizli sanayisi için önemli bir buluşma noktası haline gelirken, sportif mücadelelerin yanı sıra dostluk ve dayanışmayı pekiştirdi. 19 farklı firmanın oluşturduğu 20 erkek takımı ile 11 ferdi kadın sporcunun katıldığı turnuvada, sporseverler kıyasıya mücadelelere tanıklık etti. Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ve DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen kupa ve madalya törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mahmut Kuruoğlu, Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Pelin Yalçın, DSO Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, DSO Yönetim Kurulu Üyeleri Enis Emre Boz ve Caner Çınar, DSO Meclis Üyesi, Masa Tenisi İl Temsilcisi ve Turnuva Koordinatörü Erkan Doğan, sporcular ve basın mensupları katılım gösterdi.

“Turnuva firmalarımız arasındaki dostluğu pekiştirdi”

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu törendeki konuşmasında, "Denizli Sanayi Odası Masa Tenisi Turnuvasının final günündeyiz. Bu sene turnuvanın ikincisini düzenledik. Gayet başarılı geçtiğini düşünüyoruz. Turnuvaya katılan sanayicilerimiz ve turnuvayı organize eden arkadaşlarımızla birlikte aldığımız görüşler ve yorumlar gayet olumlu. Denizli Sanayi Odası olarak sanayinin, üretimin yolunu açmak için mücadele ediyoruz. Özellikle göreve geldiğimiz günden beri farklı komisyonlarla, komitelerle sanayimize destek vermek için ve sanayicilerimiz yolunu açmak için çalışmalar yapıyoruz. Tabi bu çalışmaların dışında sanayicilerimiz arasında işbirliğini arttırmak, şirketler arası dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi güçlendirmek adına da bu tür turnuvalar düzenliyoruz. Meclis üyemiz Erkan Doğan önderliğinde bu organizasyon yapılıyor ve 2 yıldır da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Sadece üretmek, ihracat ve istihdam oluşturmak anlamda değil bu tür konularda da sanayimizin güçleneceğini inanıyoruz. Sanayicilerimiz arasında işbirliği ve birlikteliğin arttığını düşünüyoruz. Umarım bundan sonraki yıllarda da bu tür çalışmalarımız artacaktır ve bu turnuva geleneksel bir hale gelecektir" dedi.

“Spora desteği için başkanımıza teşekkür ediyorum”

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise turnuva hakkında yaptığı değerlendirmede, “Bu yıl ikincisi düzenlenen Denizli Sanayi Odasının masa tenisi turnuvası gayet güzel bir ortamda güzel müsabakalar ile gerçekleşiyor. Spor anlamında her zaman destek olan sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Kulüplerimiz ve takımlarımız hiçbir zaman sanayicilerimizi boş bırakmıyor. Kulüplerimiz ve kafilelerimiz turnuvalara giderken veya müsabakalarda sanayicilerimizin destekleri oluyor. Denizli’mizin hakkettikleri tesislerin daha yarısını ulaşmış durumda. Bizimde kapalı spor salonumuz, olimpik yüzme salonumuz, stadyumla ilgili ve birçok salonlarla ilgili çalışmalarımız var. İnşallah bunları da hep beraber başarır Denizli’mize, halkımıza, gençlerimize bu imkanları hep birlikte oluştururuz. Turnuvaya katılan tüm kulüp ve takımlara tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu güzel turnuvanın devam etmesi diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar belli oldu, kupa ve madalyalar sahiplerini buldu

Turnuvada büyük bir heyecanla mücadele eden takımlar ve sporcular, kupa ve madalya töreninde ödüllerine kavuştu. Klasman sıralamasında, Genç MAKSİAD birinci olurken, Nexans Türkiye ikinci, Fiore Tekstil (A) üçüncü ve KapsülDX dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Bahar Tekstil birinciliği, Arenko Elektrik ikinciliği, Ecogreen üçüncülüğü ve Başaranlar dördüncülüğü elde etti.

Kadınlar ferdi sıralamasında, Nesa Tekstil’den Gamze Deveci 1., Net İnternet’ten Büşra Kahraman 2., Net İnternet’ten Elif Gider 3. ve yine Net İnternet’ten Havvanur Duru Deniz 4. olarak turnuvayı tamamladı.