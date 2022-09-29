Şanlıurfa’ya gelen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Vali Salih Ayhan ile bir görüşme gerçekleştirdikten sonra bölge müdürlüğü tarafından organize edilen koordinasyon toplantısına katıldı.

Şanlıurfa’ya gelen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Vali Salih Ayhan ile bir görüşme gerçekleştirdikten sonra bölge müdürlüğü tarafından organize edilen koordinasyon toplantısına katıldı.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde kente gelen Akca, DSİ 15. Bölge Müdürlüğünün projeleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Sabah saatlerinde Şanlıurfa Valiliğine geçen Akca, Vali Salih Ayhan ile görüşme yaptıktan sonra bölge müdürlüğü tarafından organize edilen Şanlıurfa İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Akca’nın yanı sıra Vali Salih Ayhan, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, DSİ personeli ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantıda DSİ Genel Müdürlüğünün bölgede yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verildi.