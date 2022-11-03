Devlet Su İşleri Eskişehir 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı ziyaretinde kentte yapımı devam eden yatırımlar görüşüldü.

Devlet Su İşleri Eskişehir 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı ziyaretinde kentte yapımı devam eden yatırımlar görüşüldü.

Vali Kızılkaya, DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

DSİ Bölge Müdürü Şan ile görüşen Vali Kızılkaya, DSİ’nin Bilecikte devam eden yatırımların durumu hakkında bilgi alırken yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi. Bölge Müdürü Şan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtirken, Vali Kızılkaya ise; heyet üyelerine teşekkür etti.