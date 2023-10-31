DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’da bu yıl yaşanan kuraklığa rağmen sulama sezonu sıkıntısız bir şekilde atlatıldı.

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Aydın’da yaşanan kuraklık ile birlikte beklenen yağışların olmaması ve barajlardaki doluluk oranı üreticileri endişelendirmiş, sulama sezonu başında etkili olan yağışlar ise çiftçilere umut olmuştu. 2023 sulama sezonunda yağışlar ile birlikte toprak suya doyarken, üreticiler de tav suyu için barajlardan su kullanmadı. Haziran ayı sonlarında barajlardan su alınmaya başlanırken, yapılan planlamalar neticesinde barajlardaki sular üreticilere yetti. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalara göre kuraklığa rağmen sulama sezonu sıkıntısız atlatıldı.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda ise “Aydın’da yaşanan kuraklığa rağmen sulama sezonu sıkıntısız atlatıldı. Şimdi hasat zamanı. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz” ifadeleri yer aldı.