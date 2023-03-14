Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2022 yılında Karabük’te 50 yatırım için 224 milyon 118 bin 98 TL harcandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde DSİ 234. Şube Müdürü Yavuz Aydoğan’dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 2022 yılında Aldeğirmen Barajı Sulaması Proje Yapımı, Araç Çayı ve Karıt Tersip Bendi Proje Yapımı, Taşkın Tesisleri Kati Proje Yapımı 1. kısım, Taşkın Tesisleri Kati Proje Yapımı 3. kısım, Yukarı Havza Islahı Proje Yapımı, Eskipazar Sofular Göleti Proje Yapımı, Safranbolu Acısu Göleti Proje Yapımı, Taşkın Tesisleri Kati Proje Yapımı 1. kısmının tamamlandığını ifade eden Aydoğna, DSİ Büyük Su işleri çerçevesinde toplam 5 projenin yürütüldüğünü belirtti. Aydoğan, "Bu projelerin toplam keşif bedeli 799 milyon 283 bin 549 TL’dir, Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı tamamlanmış olup diğer projeler ise devam etmektedir. Aldeğirmen barajı fiziki gerçekleşmesi yüzde 46 olup tersip bendi imalatı tamamlanmıştır. Sağ sahilde sıyırma kazıları, ankraj imalatları ve beton kaplama imalatları devam etmektedir. Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi fiziki olarak tamamlanmış olup, belediyeye devredilmiştir. Yatırım programında yer alan küçük su işleri ve taşkın koruma işleri çerçevesinde 18 proje yürütülmekte olup, Eskipazar Köyceğiz köyü tersip bendi ve ıslah sekisi tamamlanmıştır, bu projelerin toplam bedeli 261 milyon 850 bin 795 TL’dir. Yer üstü suyu sulamaları çerçevesinde il genelinde 2 adet proje yürütülmektedir. Bu projelerin toplam bedeli 76 milyon 64 bin 720 TL’dir. Gölet ve sulamaları alanında il genelinde toplam 7 adet proje yürütülmektedir. Bu projelerden Eflani Gökgöz Göleti ve Sulaması ile Karabük merkez Hanköy regülatörü ve sulaması işleri bitirilmiştir. Ayrıca Karabük Haslı Göleti beden inşaatı tamamlanarak su tutmaya başlanılmıştır. Tüm projelerin toplam bedeli 397 milyon 62 bin 411 TL’dir" dedi.