Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Çorum Bayat Çayı Islah inşaatının ihale sürecinin tamamlandığını ve işin yapım sözleşmesinin 26 Ekim’de imzalandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Çorum Bayat Çayı Islah inşaatının ihale sürecinin tamamlandığını ve işin yapım sözleşmesinin 26 Ekim’de imzalandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çorum Bayat İlçe Merkezi Bayat Çayı işinin ihale işlemlerinin tamamlanarak 26 Ekim’de yapım sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.

Sözleşmesi imzalanan proje kapsamında, Bayat Deresi üzerinde 40 metre taban genişliğinde, 2.6 metre yüksekliğinde 9 bin 300 metrelik makinalı kanal çalışması, bin metrelik gabion trapez kanal yapılması ve 60 metre mevcut kanal duvarının 70 santimetre yükseltilmesi olmak üzere, toplamda 10 bin 360 metre dere ıslahı yapılacak. Yapılan çalışmalar sonucunda Bayat, taşkınlardan korunacak.