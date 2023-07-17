Muğla’nın Marmaris ilçesinde 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan orman yangınları sonrası kış aylarındaki yoğun yağışlarda yaşanan taşkın riskin karşı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 9 adet tersip bendi inşaatının 8’i tamamlandığı açıklandı.

Turizmin en önemli ilçelerinden birisi olan Marmaris’in daha da gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; “2021 yılı Ağustos ayında Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınları sonrası büyük ölçekte alanlar yangında yanarak zarar görmüştür. Marmaris ilçesinde her yıl yaşanmakta olan yoğun yağışlar neticesinde yangın sonrası canlılığını yitirmiş olan ağaçlar ve bitki örtüsü ilçe merkezi ve mahallelere sürüklenerek dere yataklarının tıkanmasına ve yamaçlardaki kum ile ulaştığı denizi kızıla boyayıp, görsel kirliliği ortaya çıkarmaktadır” dedi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; “Bu sebepten dolayı; DSİ 21. Bölge Müdürlüğümüzün üst havza tedbirleri çerçevesinde; yapılması planlanan 9 adet tersip bendi inşaatının 8 adedi tamamlanmış olup, çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte aşırı yağışlarda akarsuyun üst kısmında gelen toprak, kaya ve ağaç gövdeleri gibi malzemeleri kontrol altına alarak bölgede oluşabilecek taşkın riski ve görsel kirlilik ortadan kalkmış olacaktır” ifadelerini kullandı.