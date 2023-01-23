Çalışmalar hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Vatandaşlarımıza kesintisiz sağlıklı ve kaliteli su ulaştırmak amacıyla başlattığımız sondaj çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar sonucu 200 metre derinlikte saniyede 9 litre su verimliliğine ulaştık. Kuyumuzdan günlük 500 metreküp içme suyu temini sağlamayı öngörüyoruz. Çalışmaların gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu sondaj çalışması tamamlandı ve 200 metre derinlikte saniyede 9 litre suya ulaşıldı.

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