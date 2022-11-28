Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, “Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 288 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, “Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 288 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak ve musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak amacıyla yapımı süren Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı inşaatında önemli bir yol katedildiğini bildirdi.

Baraj yapımının tüm hızlıyla devam ettiğini açıklayan Akca, “Baraj, Kurşunlu ilçesinin 7 kilometre güneydoğusunda Devrez Çayı üzerinde inşa edilmektedir. Temelden 91,5 metre yüksekliğinde ve 114,56 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Kızlaryolu Barajı’nda yüzde 47 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

"Projenin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine 288 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor"

Sulama ve enerji amaçlı inşa edilen Kızlaryolu Barajı, doğrudan basınçlı boru sistemiyle 3 ilde toplam 143 bin 860 dekar alanın sulanabileceğini ve baraj eteğine yapılacak olan HES ile 5 megawatt (MW) enerji üretileceğini vurgulayan Genel Müdür Akca, “Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 288 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem yörede ürün çeşitliliği sağlanacak hem de tarlalardaki verim artacaktır. Bunun neticesinde 72 bin kişiye istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir” açıklamalarında bulundu.