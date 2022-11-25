Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Silifke Barajı’nın tamamlanması aşamasında önemli bir yol katedildiğini bildirerek, “Aksıfat Barajı tüm aşamaları ile tamamladığında Mersin’in Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine yıllık 8,3 hektometre (hm) küp içme suyu sağlanacaktır” dedi.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak ve musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak amacıyla Mersin’in Silifke ilçesinde inşası süren Aksıfat Barajı’nda önemli bir yol katedildiğini bildirdi.

Barajın, Mersin ve ilçelerinde bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynayacağını belirten DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, “Aksıfat Barajı tüm aşamaları ile tamamladığında Mersin’in Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine yıllık 8,3 hektometre küp içme suyu sağlanacaktır. Ayrıca, 82 bin 149 dekar tarım arazisini sulama suyuna kavuşturacak olan barajda en önemli aşamalardan birisi olan su tutma işlemine başlandı” ifadelerini kullandı.

Akca, barajın 60 milyon mekreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu açıklayarak, “Barajın tamamlanması ile sağlanacak olan içme ve sulama suyu faydasının yanı sıra, kurulacak enerji santrali ile yıllık yaklaşık 8,25 gigawatt (GWH) enerji üretimi sağlanacaktır. Böylece, Toros Dağları’ndan süzülerek Akdeniz’e karışacak olan milli servetimiz olan suyun bir damlası dahi israf edilmeyecek ve aziz milletimizin hizmetine sunulacaktır” dedi.