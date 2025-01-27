Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Eskişehir’e 21 milyar 608 milyon TL değerinde 168 tesis inşa ettiklerini anlatarak, “Eskişehir’de suyumuzu başarıyla yöneterek; toprağımıza bereket, enerjimize güç, üretimimize değer kattık. Eskişehirliler için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.” diye belirtti.

Eskişehir’e yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Genel Müdür Balta, “Kadim kültürümüzden gelen, ‘suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma’ anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip; son 22 yılda Eskişehir’de inşa ettiğimiz 92 sulama tesisi ile 338 bin 500 dekar ve inşaatı devam eden 3 sulama tesisi ile kısmi olarak 24 bin 330 dekar olmak üzere toplam 362 Bin 830 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Eskişehirli çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı.” dedi.

Eskişehir’in suyuna sahip çıkıyor, inşa ettiğimiz baraj ve göletlerimizde depoluyoruz

Eskişehir’deki toprak yapısının üretime uygun olduğuna dikkat çeken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Eskişehirli çiftçilerimiz için; son 22 yılda, 21 milyar 608 milyon TL yatırım yaparak 168 adet tesis inşa ettik. Eskişehir’de son 22 yılda hizmete aldığımız 12 baraj, 10 gölet, 4 adet yeraltı depolaması ile 169 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık.” dedi.

İki barajda inşaat çalışmaları devam ediyor

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Eskişehir’in su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Şu anda 2 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 5 bin 250 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız ‘bir damla suyun dahi’ israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz. Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 35 adet taşkın koruma tesisi ile 42 adet yerleşim yeri ve 3 bin 280 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 10 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim şartları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz" diye anlattı.

Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme ile sağlanan faydalar çiftçimizi memnun ediyor

Eskişehir’de toplam 1 milyon 763 bin 730 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını açıklayan Balta, “Eskişehir’de Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 14 adet proje tamamlanarak, 1 milyon 763 bin 730 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ‘ön yargı’ ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz ” dedi.

Suyumuzdan aldığımız güç enerjiye dönüşüyor

Eskişehir’de son 22 yılda 1 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 302 milyon KWh enerji üretimi ile milli ekonomiye 786 milyon TL katkı sağlandığını ifade eden Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “Kurulu gücü 56 MW olan bu tesisler ile suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimize hizmet edeceğiz. DSİ olarak Gökten inen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek ülkenin ve milletin hizmetine sunmaya devam edeceğimizi belirtmek istedim" diye anlattı.