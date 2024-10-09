DSİ, Malatya’da AFAD ile depremden etkilenen Malatya’da yeni yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin tarım alanında modern sulama tekniklerini yaygınlaştırmak, su kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek ve deprem sonrası yeniden inşa süreçlerinde hayati öneme sahip projelere imza atıyor.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, özellikle Malatya gibi birçok ilde büyük yıkımlara neden oldu. Bu kapsamda, DSİ, AFAD ile birlikte önemli bir protokol imzalayarak depremden etkilenen bölgelerde yeni yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

İmzalanan protokol çerçevesinde, DSİ, 27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyunu temin edecek. Bu proje, depremzedelerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve onlara sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla hayata geçirildi. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu kapsamda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Suyun her damlasına sahip çıkmak, sürdürülebilir bir su yönetimi sağlamak bizim önceliğimizdir” dedi.

Malatya Yeşilyurt İkizce projesi tamamlandı

Özellikle Malatya Yeşilyurt İkizce bölgesinde yapılan içmesuyu isale hattı ve su deposu imalatı tamamlandı. Balta, 15.6 km uzunluğundaki çelik borudan oluşan isale hattının inşasının yanı sıra 5 bin m kapasiteli bir su deposunun da tamamlandığını duyurdu. Bu sistem sayesinde Malatya Pınarbaşı kaptaj kaynağından alınan su, 90 bin Malatyalı vatandaşın hizmetine sunulacak.

Balta, yaptığı açıklamada, “250 lt/sn suyun, bu bölgedeki vatandaşlarımızın kullanımına sunulması için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. Projemiz, Malatyalıların sağlıklı ve içilebilir suya ulaşmalarını sağlayacak” diye konuştu.

Bu sistem, deprem sonrası yeniden yapılanmanın bir parçası olarak, yerleşim yerlerinin su ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda bölgenin genel su altyapısını da güçlendirecek.