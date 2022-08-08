Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “İnşallah en kısa zamanda ihalesi tamamlanarak yapımına başlanacak olan Kuru Çayı ıslahımızın 2. etabının şehrimize hayırlı olmasını diliyor, şehrimizin 60 yıllık kötü görüntüden kurtulmasına vesile olmaktan duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “İnşallah en kısa zamanda ihalesi tamamlanarak yapımına başlanacak olan Kuru Çayı ıslahımızın 2. etabının şehrimize hayırlı olmasını diliyor, şehrimizin 60 yıllık kötü görüntüden kurtulmasına vesile olmaktan duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim’i ziyaret etti. Devrim’e ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunan Kavaklıgil, ziyaret ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Tosya ilçesinde devam eden yeraltı barajları, göletler, sulama kanallarından birçok DSİ yatırımlarını ela alarak istişare ettik. Özellikle bir buçuk sene uğraş vererek yapımını geçen sene başlattığımız şehrimizin ortasından geçen Kuru Çayımızın ıslahının büyük bir bölümünü tamamlatmıştık. Değerli Bölge Müdürümüzle istişaremiz neticesinde kalan kısmının da ıslah edilmesi adına ihale onayı için gerekli girişimleri sağladık. İnşallah en kısa zamanda ihalesi tamamlanarak yapımına başlanacak olan Kuru Çayı ıslahımızın 2. etabının şehrimize hayırlı olmasını diliyor, şehrimizin 60 yıllık kötü görüntüden kurtulmasına vesile olmaktan duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir önceki Bölge Müdürümüz İbrahim Yaroğlu ve hali hazırda Bölge Müdürlüğümüzü yapan Yasin Devrim’e ilgi, alaka ve şehrimize kattıkları birçok eser için şükranlarımı sunuyorum” dedi.