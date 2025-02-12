Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Bingöl’e 46 milyar 625 milyon TL değerinde 163 tesis inşa ettik. Bingöl’e suyumuzu başarıyla yöneterek; toprağımıza bereket, enerjimize güç, üretimimize değer kattık. Bingöllüler için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Ülkenin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını dile getiren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etkenin sahip olunan su potansiyeli ve yapılan yatırımlar olduğunu ifade etti. Balta, "Kadim kültürümüzden gelen, ‘suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma’ anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip; son 22 yılda Bingöl’e inşa ettiğimiz 12 sulama tesisi ile 93 bin 240 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Bingöllü çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı. Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Bingöllüler için son 22 yılda, 46 milyar 625 milyon TL yatırım yaparak 163 adet tesis inşa ettik. Bingöl’de son 22 yılda hizmete aldığımız 6 baraj ve 2 gölet ile 542,92 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Bingöl’ün su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Şu anda 1 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 9 bin 750 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız ‘bir damla suyun dahi’ israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 135 adet taşkın koruma tesisi ile Bingöl şehir merkezi, 167 adet yerleşim yeri ve 118 bin 500 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını aktaran Balta, "2 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim şartları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz. Bingöl’de Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 1 adet proje tamamlanarak, 275 bin 320 dekar alan tescili yapılmıştır. Bingöl’de 15 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ‘ön yargı’ ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu