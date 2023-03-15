DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 20 yıldaki Afyonkarahisar yatırımlarını açıklayarak: “Kente 6 Milyar 997 milyon TL değerinde 449 tesis inşa ettik. Afyonkarahisarlılar için üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Afyonkarahisar’a yapmış oldukları Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımlarının ayrıntılarına da değinen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 20 yılda Afyonkarahisar’da inşa edilen 86 sulama tesisi ile 711 Bin 36 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Tarımın olmazsa olmazı; iklim, toprak ve elbetteki su bakımından verimli bir coğrafyada yer alan Ege, tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye’de ilk sıralarda yer almaktadır. Afyonkarahisar’da refah düzeyinin artması için son 20 yılda 448 adet tesis ile 6 milyar 997 milyon TL yatırım yaptık. Afyonkarahisar’da son 20 yılda 43 baraj ve 25 gölet inşa ettik ve böylece 177 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Afyonkarahisar’ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 8 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 23 bin 401 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi.