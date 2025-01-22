Eskişehir Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Su İşleri (DSİ) 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün 2024 yılında 27 yerleşim birimindeki 3 milyon 629 bin 794 hektar alan içerisinde çalışmalar yaptığı aktarıldı.

DSİ 3’üncü Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de içinde bulunduğu Kütahya, Bilecik, Sakarya illeri ile Ankara ilinin Polatlı, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerini kapsıyor. Aktarılan faaliyet bilgilerine göre, Sakarya Nehri kıyısında kalan 27 yerleşim birimindeki 3 milyon 629 bin 794 hektar alan içerisinde baraj ve gölet gibi depolama sistemlerinin inşa edilmesinin yanı sıra; sulama, taşkın koruma, içme suyu tesisleri, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapıldı. DSİ 3’üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir il sınırları içerisinde, 2024 yılında toplam 808 milyon TL yatırımla 1 adet gölet tamamlandı. Ayrıca 34 bin 710 dekar alan sulamaya açılarak, su depolama kapasitesi 540 bin metreküp artırıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere inşa edilen taşkın koruma tesisleriyle de 3 yerleşim yeri taşkın riskine karşı korumaya alındı. Yanı sıra, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 50 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı. DSİ 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün yapımı devam eden yatırımları içerisinde 2 adet gölet, 1 adet büyük su işi sulaması, 1 adet gölet sulaması, 2 adet yeraltı suyu sulaması, 9 adet arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri, 1 adet sel kapanı ve 1 adet taşkın koruma inşaatları yer alıyor. Bununla birlikte ihale süreci devam eden yatırımlar ise 1 adet baraj, 2 adet büyük su işi sulaması, 4 adet gölet sulaması, 1 adet sulama yenileme, 4 adet taşkın koruma, 1 adet taşkın ve ve rüsubat kontrolü, 1 adet yeraltı depolaması ve 1 adet yerüstü sulaması olarak aktarıldı.