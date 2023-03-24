DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan beraberindeki heyet ile birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi makamında ziyaret etti.

DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Bölge Müdür Yardımcıları Durmuş Duran, Oğuzhan Karabulut, Nazim Kahraman, Mükerrem Öğüt ile birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Müdür Şan ve ekibine Eskişehir OSB’de hayata geçirdikleri projeler, bölgeye kazandırılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yossak Deresi sel kapanı ihaleye çıkacak

Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde Devlet Su İşleri’nin öncü bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Başkan Küpeli, su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak kullanıma sunmak adına DSİ’nin önemli görevler üstlendiğini söyledi. DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını ileten Başkan Küpeli, yürütülen ortak çalışma sonucu yapılan Odunpazarı 1 No’lu Dere Sel Kapanı ile Eskişehir OSB’nin aşırı yağmurlar sonucu oluşabilecek muhtemel sel tehlikesinden kurtulduğunu söyledi. Başkan Küpeli ayrıca Yossak Deresi sel kapanı yapım işinin ihale edilecek olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, Müdür Şan’a teşekkür etti.

DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan ise Eskişehir’de yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Suyun korunması, su havzalarının geliştirilmesi ile su kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren DSİ Müdürü Şan, kurumlar arası iş birliğine dikkat çekerek, Eskişehir OSB ile ortak çalışmalar yapmaya her zaman hazır olduklarını iletti.