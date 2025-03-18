Tokat’ta dron ile okeyde hile yapmaya çalışan genç, arkadaşları tarafından fark edilince kahkahalar havada uçuştu.

Bir kafede arkadaş grubunun oynadığı okey oyununda ilginç bir olay yaşandı. Oyun sırasında yancı olarak bulunan Talip Gökçe, kafe içini tanıtım amacıyla çekeceğini söyleyerek dronunu havalandırdı. Ancak Gökçe’nin asıl planı bambaşkaydı. Dron kumandasının ekranından arkadaşlarının taşlarını gözetleyen Gökçe, rakiplerine fark ettirmeden oyunu yönlendirmeye başladı. Durumu anlayan rakip oyuncular, oyunu yarıda keserek kahkahalara boğuldu. O anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, Gökçe’nin yenilikçi ama başarısız hile girişimini esprili yorumlarla değerlendirdi.

"Eskiden okeyde taş çalma vardı. Günümüzde de teknolojinin gelişmesiyle dron ile diğer arkadaşların ellerine bakıyoruz"

Teknolojinin gelişmesiyle oyunlardaki hilelerin de boyut değiştirdiğini söyleyen Talip Gökçe, "Arkadaşlarımızla okey oynarken dükkân içerisinde reklam çekimi yapacağımı söyleyerek dronla kandırdık. Hem bize eğlence olsun hem de komik anımız olsun diye böyle bir şey yapmak istedim. Dronu arkasından kaldırarak rakip arkadaşlarımızın ellerine bakarak ellerini görerek bitişlerimizi yaptık ve ona göre oyunumuzu oynadık. Daha sonrasında fark edince hem kahkaha attılar hem de biraz kızdılar. Oyunu bitirdiler. Eskiden okeyde taş çalma vardı. Günümüzde de teknoloji gelişti. Dronu kaldırarak diğer arkadaşların ellerine bakıyoruz" dedi.