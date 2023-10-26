Samsun’da dronlu trafik denetiminde yakalanan 3 göçmen kaçakçısı polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara Karayolu üzerinde dronlu denetimler yapıyor. Denetim sırasında şüphelenilen hafif ticari araçta yapılan kontrolde 5 düzensiz Afgan göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu ileri sürülen Ö.G. ve T.G. yakalandı. 5 Afgan ile Ö.G. ve T.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Afganların sınır dışı işlemleri başlatılırken, Göçmen Kaçakçılığı polisi olayla ilgili A.G.’yi de Samsun’da yakalayarak gözaltına aldı.

Samsunlu göçmen kaçakçılarının Afganistan uyruklu 5 kişiyi Erzurum’dan alıp İstanbul’a götürmek için yola çıktıkları tespit edildi. Polisteki sorguları tamamlanan Ö.G., T.G. ve A.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.