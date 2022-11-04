Öte yandan trafik ekipleri resmi kurumlarda görev yapan araçların görev yazıları, emniyet kemeri gibi uygulamalarını da eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dronlu kırmızı ışık denetimi yapıldı. Trafik lambalarında yapılan dronlu uygulamada kırmızı ışıkta geçen araçlar tespit edildi. Durdurulan araçlara kırmızı ışıkta geçtikleri gerekçesiyle 427 TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak’ta trafik ekipleri dronlu kırmızı ışık uygulaması yaptı. Işıkta beklemeden geçenlere ise 427 lira idari para cezası uygulandı.

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