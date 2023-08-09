Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), bu yıl 16. kez düzenlenen IDEF-23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, yüksek teknolojiye sahip dronlarını sergileyerek büyük ilgi topladı. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda gelecek iş birlikleri için önemli görüşmeler gerçekleştirilirken, SEDAŞ’ın dronları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde arıza, bakım ve acil durum faaliyetleri için İHA-1 sınıfı döner kanatlı insansız hava araçlarını kullanıma alarak hizmet sağlıyor. Bu teknolojiyi faaliyetlerinde etkili bir şekilde kullanarak kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlayan SEDAŞ, IDEF-23 Fuarı’nda bu dronları sergileyerek ziyaretçilerin dikkatini çekti.

“SEDAŞ dronları büyük ilgi topladı”

IDEF, dünyanın en büyük savunma sanayii fuarlarından biri olarak kabul ediliyor ve bu yıl 40’tan fazla ülkeden 25 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. SEDAŞ’ın dronları, fuarın önemli bir bölümünü oluşturan yüksek teknoloji ve savunma alanında ilgi çeken ürünler arasında yer aldı. SEDAŞ’ın IDEF-23 Fuarı’ndaki katılımı, teknoloji ve savunma sektöründeki ilerlemeleri göstermesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu sergilenen dronlar, hem teknolojiye olan yatırımın hem de SEDAŞ’ın bölgedeki hizmetlerini geliştirme ve iyileştirme hedeflerinin bir yansıması olarak ön plana çıkıyor.