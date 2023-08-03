Bursa Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek, karasinek ve uçkunla mücadele çalışmalarında teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor. Son olarak ekipman envanterine dahil edilen drone ile ulaşılması zor dereler ve sazlık alanlarda aralıksız ilaçlama yapılıyor.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibi ile gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmaları 17 ilçede Tarım Peyzaj A.Ş marifetiyle tek elden yürütülüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, toplam 229 personel, 77 araç ve 234 ekipmanla devam ediyor.

Drone ile ilaçlama

Mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürmek için teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Sağlık Bakanlığınca Türkiye’de ilk onaylanan drone ile ilaçlama hizmetini de sunmaya başladı. Suda amfibik araç, karada motorize ve yaya ekiplerle devam eden çalışmalar böylelikle artık havadan da drone ile sürdürülüyor. Özellikle ulaşılması zor dere yere yatakları ve sazlık alanlardaki üreme alanları da havadan yapılan ilaçlama ile baskı altında tutuluyor.